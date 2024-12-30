Американская система образования готова стать полем битвы за существенные изменения при новом президенте и его союзниках. Есть предвыборное обещание сократить Департамент образования, но другие планы могут включать в себя федеральное финансирование школ (или его урезание), если они используют инклюзивные учебные материалы, и продвижение «выбора» или ваучеров, позволяющих родителям, даже богатым, получать деньги налогоплательщиков, чтобы отправлять своих детей в частные школы; и отмене Раздела IX, закона, запрещающего дискриминацию по признаку пола, который был расширен при администрации Байдена, чтобы включить дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендера.

Эксперты также считают, что сила федерального кошелька и системы аккредитации может быть использована для того, чтобы подтолкнуть высшие учебные заведения к демонтажу программ разнообразия, равенства и инклюзивности, а Управление гражданских прав Департаменте образования будет использовано для защиты прав белых студентов. Колледжи и университеты также могут пострадать от возможного оттока студентов из-за ограничительной новой иммиграционной политики, что приведет к дополнительным финансовым проблемам.

Чего ожидать в образовательной сфере – об этом на еженедельном брифинге ЕМS для этнических СМИ 13 декабря поговорили приглашенные спикеры.

В конце ноября на должность следующего секретаря департамента образования (ED) Дональд Трамп выбрал Линду Макмэхон, являющуюся крупным спонсором-республиканкой, сопредседателем его команды по переходу на пост президента; бывшей главой Управления по делам малого бизнеса в его первый срок и основателем, бывшим президентом и бывшим генеральным директором World Wrestling Entertainment (WWE).

“Мы можем ожидать большого сопротивления, если Трамп попытается продолжить реализацию планов по роспуску Департамента образования, и оно будет исходить из неожиданных кругов, включая других республиканцев в Конгрессе и Сенате,” — сказал Педро Ногуера, декан Школы образования Россье при Университете Южной Калифорнии. “Упразднение департамента не уничтожит государственное образование, но поставит под угрозу надзор.”

По его словам, около 90% общего государственного образования K-12 финансируется государством и местными органами власти, причем 10% — около 800 миллиардов долларов в 2021 году — поступает из федерального правительства.

«В компенсационных случаях, таких как специальное образование и школы в бедных районах, на карту поставлено больше федерального финансирования», — пояснил он. «Многие из этих детей из семей и районов республиканцев, и сокращение этой поддержки вызовет сопротивление».

Он рассказал, что Раздел I, программа грантов, созданная в 1965 году для неблагополучных школ, обязывает федеральное правительство финансировать 40% расходов на специальное образование на одного ученика, хотя фактическое финансирование всегда оставалось ниже 20% и составило менее 13% в 2023 году. Школы, в которых не менее 40% учащихся из семей с низким доходом, также имеют право на Раздел I. В 2022 году эти и аналогичные фонды Раздела I для бедных школ составили 15,6 млрд долларов; около 63% государственных школ в более чем 13 000 округов страны имели право на него.

В своей первой и предстоящей администрации Трамп также поддержал предложения по выбору частных школ, включая налоговые кредитные ваучеры, меру, которую подавляющим большинством голосов отвергли в 2018 году избиратели в таких штатах, как Аризона, Небраска, Кентукки и Колорадо. Однако поддержка богатых консерваторов привела к тому, что в последние годы почти дюжина штатов создала или расширила программы частных школьных ваучеров или сбережений.

“Несмотря на сопротивление таким политикам, часто со стороны их собственной базы избирателей, многое из того, что движет администрацией прямо сейчас, — это идеология, направленная на развязывание и поддержание культурных войн, таких как нападения на трансгендерных студентов и разнообразие, равенство и инклюзивность без устранения образовательных разрывов, с которыми сталкиваются наши студенты,” — сказал Ногуера. По данным Департамента образования, 54% американцев в возрасте от 16 до 74 лет читают ниже уровня шестого класса.

“Наша демографическая ситуация меняется, и в нее входит больше студентов, традиционно остающихся вне приоритетов нашей страны в области образования, и я не вижу, чтобы политика новой администрации работала лучше,” — сказал Томас Тох, директор программы FutureEd в Школе государственной политики Маккорта Джорджтаунского университета.

“Политика высшего образования, поддерживаемая Трампом, включает налогообложение фондов, почти половина из которых принадлежит 22 из почти 6000 колледжей и университетов США; сокращение надзора за коммерческими учреждениями, такими как неаккредитованный Университет Трампа, который прекратил свое существование в 2010 году после нескольких судебных исков; сокращение федеральных грантов Пелла и программ «работа-учеба», таких как AmeriCorps; и прекращение инициатив прощения кредитов и DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность), созданных при президенте Байдене.

“Иностранные студенты также находятся под угрозой, учитывая обещания администрации ограничить легальную и нелегальную иммиграцию в США, особенно с учетом выбора Трампом сторонника жесткой линии по вопросам иммиграции Стивена Миллера на первом сроке на должность заместителя руководителя аппарата Белого дома по политике,” – добавил Томас Тох.

“Юридические прецеденты представляют собой серьезные препятствия для других поддерживаемых Трампом политик, таких как посещение государственных школ в зависимости от иммиграционного статуса и отсрочка действий по прибытию детей (DACA),” – сказал Томас А. Саенс, президент и главный юрисконсульт Мексикано-американского фонда правовой защиты и образования.

“Дело Плайлер против Доу, решение Верховного суда 1982 года, гарантирующее каждому ребенку право посещать бесплатную государственную школу K-12, вообще не находится под непосредственной угрозой,” — объяснил он. “Я знаю, что мы видели большинство в суде, которое отменило давний прецедент репродуктивного выбора и позитивных действий, но оба дела стали результатом многолетних кампаний по отмене, проводимых правыми, чего нельзя сказать о деле Плайлер.”

Решение Плайлер, которое было включено в федеральное законодательство, также предотвратит рейды ICE или отдельных иммиграционных офицеров в государственные школьные городки K-12. Когда Верховный суд отменил попытку Трампа отменить DACA в 2020 году, у него не было большинства, назначенного республиканцами, шесть против трех, как сейчас. Однако отменить DACA будет сложнее во второй срок Трампа, чем в первую попытку, которая была сделана посредством объявления Генерального прокурора об изменении политики эпохи Обамы.

В 2022 году администрация Байдена усилила DACA посредством формального процесса принятия нормативных правил. Это означает, что отмена DACA потребует обширного процесса, включающего публичное предложение в Федеральном реестре с периодами общественного обсуждения и ответа правительства, пояснил он.

“Многие из антидискриминационных мер защиты и гражданских прав, на которые мы рассчитываем в образовании, еще больше защищены законодательством, которое потребует действий от Конгресса, который, несмотря на формальный контроль республиканцев, довольно равномерно разделен в Палате представителей, где было бы трудно что-либо принять без единодушной поддержки республиканцев,” — сказал Саенс.

“То, что мы получим, — это ежедневный шквал риторики, направленной против иммигрантов, против DEI, против гражданских прав и против государственного образования, включая завышенные полномочия президента делать то, что он хочет,” — продолжил он. “Это рассчитанная кампания, чтобы убедить местных лиц, принимающих решения, включая должностных лиц школьных округов, самостоятельно отказаться от этих вопросов. Но эта риторика не может быть реализована в большинстве случаев без действий Конгресса.”

“Моя самая большая проблема в том, что риторика все еще имеет последствия. Люди пугаются ее, даже если за ней не следуют действия. Мы, безусловно, видели это при первой администрации Трампа,” — добавил он. “Нам нужно сделать все возможное, чтобы подготовиться к этой риторике, и помнить, что президент и члены его кабинета не обладают диктаторской властью. Им все равно придется следовать надлежащей процедуре для тех крупных изменений, которые они хотели бы видеть.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.