Почему дома в Калифорнии быстро сгорают?

В Калифорнии большинство домов построены по технологии каркасного строительства. Их основу составляет деревянный каркас, который заполняется изоляционными материалами, обивается ДСП и обшивается досками или пластиковым сайдингом, иногда – декоративным кирпичом или камнем.

Такие конструкции могут казаться непрочными, но они финансово оправданы и соответствуют строительным нормам штата.

И хотя с 2008 года при строительстве в обязательном порядке применяются негорючие материалы, даже они не способны выдерживать высокие температуры длительное время.

Деревянные конструкции в сочетании с сухим климатом и частыми лесными пожарами делают строения уязвимыми перед лицом огненной стихии.

Достаточно возгорания сухой травы, чтобы огонь перекинулся на дом, а затем – и на целый район. Это одна из причин, почему пожары в Калифорнии все чаще становятся такими разрушительными.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship