Судьи, отправлявшие детей в тюрьмы за откаты, приговорены к выплате более $200 млн

Пенсильванские судьи, отправлявшие детей в частные тюрьмы за откаты, приговорены к выплате более 200 миллионов долларов.

Двое бывших судей из Пенсильвании, которые организовавшим схему отправки детей в коммерческие тюрьмы в обмен на откаты, должны выплатить более 200 миллионов долларов сотням жертвам.

В итоге, почти 300 человек получат 106 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб и 100 миллионов долларов в качестве штрафных санкций, присужденных окружным судьей Кристофером Коннером, который назвал эту ситуацию “скандалом эпических масштабов”.

Коннер вынес решение после того, как в прошлом году выслушал показания 282 человек, которые предстали перед судом по делам несовершеннолетних округа Люцерн в период с 2003 по 2008 год, 79 из которых были моложе 13 лет.

В ходе этого громкого скандала двое судей, 72-летний Марк Чаварелла и 70-летний Майкл Конахан, закрыли центр содержания под стражей для несовершеннолетних, который управлялся округом, и получили 2,8 миллиона долларов в виде незаконных платежей от строителя и совладельца двух частных тюрем.

Чаварелла, который председательствовал в суде по делам несовершеннолетних, продвигал политику нулевой терпимости, которая гарантировала, что большое количество детей будет отправлено в частные тюрьмы для детей.

Чаварелла приказывал задерживать детей в возрасте 8 лет, многие из которых впервые были признаны виновными в мелких нарушениях: воровстве, переходе улицы в неположенном месте, прогулах, курении на территории школы и других незначительных нарушениях.

Как пишет NBC, судья Чаварелла часто приказывал, чтобы детей, признанных нарушителями, немедленно надевали наручники и увезли в тюрьмы, не дав им возможности даже попрощаться со своими семьями.

Когда схема была раскрыта, Верховный суд Пенсильвании отменил около 4000 обвинительных приговоров в отношении более 2300 детей.

Чаварелла отбывает 28-летний тюремный срок в Кентукки. Его предполагаемая дата выхода – 2035 год.

Конахан был приговорен к более чем 17 годам тюремного заключения, но был отпущен под домашний арест в 2020 году из-за пандемии коронавируса.