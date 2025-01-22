Дональд Трамп начал своё президентство с радикальных изменений в США

20 января Дональд Трамп официально стал 47-м президентом Соединённых Штатов Америки, его возвращение в Белый дом уже ознаменовалось решительными действиями, которые сразу же вызвали широкий резонанс.

Одним из первых шагов Трампа стало подписание нескольких указов, направленных на изменение иммиграционной политики страны, что может повлиять на жизни миллионов людей.

Срочная отмена работы приложения CBP One стала неожиданностью для многих иммигрантов, намеревающихся перейти американскую границу, т.к. оно использовалось для записи на встречу с пограничными офицерами для перехода границы на законных основаниях. Теперь, после его отключения, тысячи людей, находящихся в Мексике и ожидающих своей очереди, оказались в подвешенном состоянии, включая тех, кто получил подтверждение даты пересечения границы.

Ещё одним громким решением нового президента стало подписание указа о запрете предоставления американского гражданства детям, рождённых в США от нелегальных мигрантов. Дональд Трамп заявил, что право на гражданство больше не будет распространяться на детей, родители которых находятся в стране без законных оснований или на временных визах. Это решение затронет и граждан стран постсоветского пространства, которые приезжали в США специально для рождения ребенка с целью получения американского гражданства.

Однако этот указ, как считают специалисты, вряд ли будет исполнен, поскольку он нарушает 14-ю Поправку и влечет много правовых разбирательств. Однако его сторонники же убеждены, что этот шаг поможет сократить нелегальную миграцию и предотвратит использование системы в личных целях.

До настоящего времени гражданство по праву рождения в США было гарантировано 14-й Поправкой Конституции с 1868 года. В 1898 году Верховный суд подтвердил это право, сделав его неотъемлемой частью американской правовой системы. Однако Трамп утверждает, что дети нелегальных мигрантов и временных посетителей не подпадают под действие американской юрисдикции, что открывает путь к пересмотру многолетней традиции.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship