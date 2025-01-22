Трамп – Путину: прекратите эту нелепую войну!

Президент предупредил, что если соглашение по Украине не будет достигнуто в ближайшее время, то он введет высокие пошлины, тарифы и санкции на все, что Россия и другие страны, причастные к конфликту, продают США, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Дональд Трамп в среду призвал Владимира Путина немедленно прекратить войну против Украины, заявив, что если этого не произойдет, то «будет только хуже».



«Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным…» – заявил Трамп на платформе Truth Social.



«Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней. Учитывая все это, я собираюсь оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую УСЛУГУ, – подчеркнул Трамп. – Успокойтесь сейчас же и прекратите эту нелепую войну! БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ. Если мы не заключим “сделку” – причем в ближайшее время».



В противном случае, продолжал Трамп, он введет высокие пошлины, тарифы и санкции на все, что Россия и другие страны, причастные к конфликту, продают США.



Президент призвал закончить войну, «которая никогда бы не началась, если бы я был президентом (в то время)».



«Мы можем сделать это легким или трудным путем – и легкий путь всегда лучше. Пришло время “заключить сделку”» – написал Трамп, добавив, что «БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯНО НИ ОДНОЙ ЖИЗНИ!!!».



Пост в соцсетях последовал после того, как Трамп заявил во вторник, что новые санкции против России «вероятны», если Москва не начнет переговоры о прекращении войны против Украины.



«Мы разговариваем с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Мы будем разговаривать с президентом [России Владимиром] Путиным очень скоро, и посмотрим, как все будет происходить. Мы будем внимательно следить за этим», – заявил президент во вторник, отвечая на вопросы журналистов.