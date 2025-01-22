Выпал снег в самом южном континентальном штате США

С воскресенья Восточное побережье США находится во власти очень холодной воздушной массы, принесшей с собой снегопады, заморозки, ледяные дожди и температуру на 20–30F (10-15С) ниже среднего значения в январе. По причине холодной погоды инаугурация Дональда Трампа прошла 20 января в ротонде, а не на улице. Несколько штатов объявили чрезвычайные ситуации.

В самый южный штат, Флориду, тоже неожиданно пришла настоящая зимняя “сказка”: пляжи Пенсаколы, административного центра самого западного округа Эскамбия, оказались укрыты белоснежным покровом. Снегопад – чрезвычайно редкое явление для штата, находящегося в тропиках.

20 января губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил чрезвычайное положение из-за сильного зимнего шторма, принесшего морозы и снег. Экстремальная погода уже побила несколько рекордов: в Пенсаколе выпало 13 см снега — больше, чем когда-либо с 1954 года.

Редкий для южных штатов феномен вызвал массовое обсуждение в социальных сетях: жители делятся фотографиями заснеженных пляжей и пальм, играют в снежки на заснеженном пляже катаются на санках.

В то же время метеорологи говорят, что такие погодные события становятся всё менее исключительными на фоне глобального изменения климата.

Помимо Флориды зимний шторм накрыл все штаты на севере Мексиканского залива, а также Джорджию, Южную и Северную Каролины и Луизиану.

В Луизиане и Техасе, где ранее никогда не объявляли предупреждения о метелях, дороги и аэропорты оказались заблокированы, а крупнейший порт Хьюстона временно закрылся. Уровень снежного покрова достиг рекордных 27 см, что привело к перебоям в транспортном сообщении, отключениям электроэнергии и даже к человеческим жертвам. В общей сложности под воздействием шторма оказались 170 миллионов американцев.

Ожидается, что опасные температуры ниже нуля с еще более холодным ветром сохранятся в регионе большую часть недели.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship