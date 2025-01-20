В понедельник 20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США и уже начал выполнение предвыборных обещаний. Ранее он неоднократно заявлял, что его первый рабочий день на главном посту государства будет очень занятым и он подпишет много указов, которые «порадуют американцев».

Одним из первых шагов стало прекращение работы пограничного приложения CBP One, ранее позволяющего мигрантам планировать легальное пересечение американской границы.

Приложение CBP One, разработанное для упрощения процесса въезда через юго-западные порты США, использовалось почти миллионом человек, включая выходцев из постсоветских стран. Оно давало возможность легально пересекать границу и получать право на работу. Однако в понедельник, сразу после инаугурации президента, на сайте Таможенной и пограничной службы США появилось уведомление о том, что приложение больше недоступно. Все ранее подтвержденные даты для пересечения границы также были аннулированы.

Данное решение застало многих мигрантов врасплох, поскольку приложение значительно упрощало миграционный процесс, у ряда из них есть спонсоры в США. Однако этот шаг совпадает с предвыборными обещаниями Трампа об ужесточении миграционной политики и восстановление Протоколов о защите мигрантов (MPP), предусматривающих ожидание решения по делам о предоставлении убежища на территории Мексики. За два года действия этой программы около 70 000 мигрантов были возвращены в Мексику в ожидании рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища.

Миграционный вопрос является ключевым в повестке администрации Трампа, которая заявляет о необходимости строгого контроля границ и уменьшении нелегальной миграции, подчеркивая, что подобные меры направлены на защиту интересов американских граждан.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship