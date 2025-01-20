В понедельник, 20 января Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента Соединенных Штатов.

Его инаугурационная речь ниже.

“Спасибо. Большое спасибо всем. Ну, большое спасибо. Вице-президент Вэнс, спикер Джонсон, сенатор Тьюн, главный судья Робертс, судьи Верховного суда США, президент Клинтон, президент Буш, президент Обама, президент Байден, вице-президент Харрис и мои сограждане.

Золотой век Америки начинается прямо сейчас. С этого дня наша страна снова будет процветать и будет уважаться во всем мире. Мы будем предметом зависти для всех стран, и мы больше не позволим себя эксплуатировать. В течение каждого дня администрации Трампа я буду просто ставить Америку на первое место. Наш суверенитет будет возвращен. Наша безопасность будет восстановлена. Весы правосудия будут перебалансированы. Порочное, жестокое и несправедливое использование Департамента юстиции и нашего правительства в качестве оружия прекратится. И нашим главным приоритетом будет создание гордой, процветающей и свободной страны. Америка скоро станет более великой, сильной и гораздо более исключительной, чем когда-либо прежде.

Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом в том, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха, волна перемен захлестывает страну, солнечный свет заливает весь мир, и у Америки есть шанс воспользоваться этой возможностью, как никогда раньше. Но сначала мы должны быть честны в отношении проблем, с которыми сталкиваемся. Хотя их много, они будут уничтожены этим великим импульсом, который мир сейчас наблюдает в Соединенных Штатах Америки.

Собравшись сегодня, мы видим, что наше правительство сталкивается с кризисом доверия. В течение многих лет радикальный и коррумпированный истеблишмент извлекал власть и богатство из наших граждан, в то время как столпы нашего общества были сломаны и, по-видимому, находились в полном упадке. Теперь у нас правительство, которое не может справиться даже с простым кризисом у себя дома, и в то же время спотыкается о непрерывный каталог катастрофических событий за рубежом. Оно не защищает наших великолепных, законопослушных американских граждан, но предоставляет убежище и защиту опасным преступникам, многие из которых находятся в тюрьмах и психиатрических учреждениях и которые незаконно проникли в нашу страну со всего мира.

У нас есть правительство, которое выделило неограниченное финансирование на защиту иностранных границ, но отказывается защищать американские границы или, что еще важнее, своих собственных людей. Наша страна больше не может предоставлять основные услуги во время чрезвычайных ситуаций, как недавно показали замечательные люди Северной Каролины, с которыми так плохо обошлись, и других штатов, которые все еще страдают от урагана, который произошел много месяцев назад.

Или совсем недавно Лос-Анджелес, где мы наблюдаем, как пожары все еще трагически продолжаются больше недели без малейшего намека на защиту. Они бушуют в домах и общинах, даже затрагивая некоторых из самых богатых и влиятельных людей в нашей стране, некоторые из которых сидят здесь прямо сейчас. У них больше нет домов. Это интересно, но мы не можем этого допустить. Никто не может ничего с этим поделать. Это изменится. У нас есть система общественного здравоохранения, которая не справляется с бедствиями, но на нее тратится больше денег, чем в любой другой стране мира. И у нас есть система образования, которая учит наших детей стыдиться себя, во многих случаях ненавидеть свою страну, несмотря на любовь, которую мы так отчаянно пытаемся им дать. Все это изменится с сегодняшнего дня, и изменится очень быстро.

Мои недавние выборы — это мандат на то, чтобы полностью и окончательно обратить вспять ужасное предательство и все эти многочисленные предательства, которые имели место, и вернуть людям их веру, их богатство, их демократию и, конечно же, их свободу. С этого момента упадок Америки закончился. Наши свободы и славная судьба нашей страны больше не будут отрицаться, и мы немедленно восстановим целостность, компетентность и лояльность правительства Америки.

За последние восемь лет меня испытывали и мне был брошен вызов больше, чем любому другому президенту за нашу 250-летнюю историю, и я многому научился на этом пути. Путь к возвращению нашей республики был нелегким, это я вам скажу. Те, кто хочет остановить наше дело, пытались отнять у меня свободу и, по сути, отнять у меня жизнь. Всего несколько месяцев назад на прекрасном поле в Пенсильвании пуля убийцы пронзила мне ухо. Но тогда я чувствовал, и сейчас еще больше верю, что моя жизнь была спасена не просто так. Бог спас меня, чтобы снова сделать Америку великой. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо.

Вот почему каждый день под нашим управлением американских патриотов мы будем работать над тем, чтобы достойно, мощно и сильно встречать каждый кризис. Мы будем двигаться целенаправленно и быстро, чтобы вернуть надежду, процветание, безопасность и мир гражданам всех рас, религий, цветов и вероисповеданий. Для американских граждан 20 января 2025 года — День освобождения.

Я надеюсь, что наши недавние президентские выборы запомнятся как величайшие и самые значимые выборы в истории нашей страны. Как показала наша победа, вся страна быстро объединяется вокруг нашей повестки дня, и поддержка практически всех слоев общества резко возросла: молодые и пожилые, мужчины и женщины, афроамериканцы, испаноязычные американцы, азиаты, горожане и сельские жители, и, что очень важно, мы одержали убедительную победу во всех семи колеблющихся штатах, а также получили голоса миллионов людей.

Чернокожие и испаноязычные сообщества, я хочу поблагодарить вас за колоссальное проявление любви и доверия, которое вы проявили ко мне, дав свой голос за меня. Мы устанавливаем рекорды, и я этого не забуду. Я слышал ваши голоса в кампании и с нетерпением жду возможности поработать с вами в ближайшие годы.

Сегодня День Мартина Лютера Кинга и его честь — это будет великая честь — но в его честь мы будем стремиться вместе сделать его мечту реальностью. Мы воплотим его мечту в реальность. Спасибо. Спасибо.

Национальное единство сейчас возвращается в Америку, а уверенность и гордость растут как никогда прежде. Во всем, что мы делаем, моя администрация будет вдохновляться сильным стремлением к совершенству и неослабевающему успеху. Мы не забудем нашу страну. Мы не забудем нашу Конституцию и мы не забудем нашего Бога. Так нельзя.

Сегодня я подпишу ряд исторических указов. С помощью этих действий мы начнем полное восстановление Америки и революцию здравого смысла. Все дело в здравом смысле. Во-первых, я объявлю чрезвычайное положение на нашей южной границе. Все незаконные въезды будут немедленно прекращены, и мы начнем процесс возвращения миллионов и миллионов преступных иностранцев обратно в места, откуда они прибыли. Мы восстановим мою политику «Оставайтесь в Мексике». Я прекращу практику поимки и освобождения и отправлю войска на южную границу, чтобы отразить катастрофическое вторжение в нашу страну. Согласно приказам, которые я подписал сегодня, мы также назовем картели иностранными террористическими организациями. И, применив Закон об иностранных врагах 1798 года, я прикажу нашему правительству использовать всю и безграничную власть федеральных и государственных правоохранительных органов для устранения присутствия всех иностранных банд и преступных сетей, приносящих разрушительную преступность на территорию США, включая наши города и внутренние города.

Как главнокомандующий, у меня нет более высокой ответственности, чем защищать нашу страну от угроз и вторжений, и это именно то, что я собираюсь сделать. Мы сделаем это на уровне, которого никто никогда не видел. Далее я прикажу всем членам моего кабинета мобилизовать имеющиеся в их распоряжении огромные полномочия, чтобы победить рекордную инфляцию и быстро снизить издержки и цены. Инфляционный кризис был вызван огромными перерасходами и ростом цен на энергоносители, и именно поэтому сегодня я также объявлю чрезвычайное положение в сфере энергетики. Мы будем бурить, детка, бурить. Америка снова станет производственной страной, и у нас будет то, чего никогда не будет ни у одной другой производственной страны: самые большие запасы нефти и газа среди всех стран на Земле, и мы будем их использовать, и они будут их использовать. Мы снизим цены, снова пополним наши стратегические резервы — до самого верха — и будем экспортировать американскую энергию по всему миру. Мы снова станем богатой страной, и именно это жидкое золото под нашими ногами поможет нам в этом.

Сегодняшними моими действиями мы положим конец Новому зеленому курсу и отменим мандат на электромобили, спасая нашу автомобильную промышленность и выполняя мое священное обещание нашим великим американским автостроителям. Другими словами, вы сможете купить автомобиль по своему выбору. Мы снова будем производить автомобили в Америке с такой скоростью, о которой никто не мог и мечтать всего несколько лет назад, и благодарим автопроизводителей нашей страны за ваш вдохновляющий вотум доверия. Мы сделали колоссальную работу с их голосом.

Я немедленно начну перестройку нашей торговой системы, чтобы защитить американских рабочих и семьи. Вместо того, чтобы облагать налогами наших граждан для обогащения других стран, мы будем облагать налогами и пошлинами иностранные государства для обогащения наших граждан. С этой целью мы создаем Службу внешних доходов для сбора всех тарифов, пошлин и доходов. Это будут огромные суммы денег, поступающие в нашу казну из иностранных источников. Американская мечта скоро вернется и будет процветать как никогда прежде. Чтобы восстановить компетентность и эффективность нашего федерального правительства, моя администрация создаст совершенно новый Департамент эффективности правительства.

После многих лет незаконных и неконституционных федеральных усилий по ограничению свободы слова я также подпишу указ о немедленном прекращении всей правительственной цензуры и возвращении свободы слова в Америку. Никогда больше огромная власть государства не будет использована для преследования политических оппонентов — я кое-что знаю об этом. Мы не позволим этому случиться. Этого больше не повторится. Под моим руководством мы восстановим справедливое, равное и беспристрастное правосудие в соответствии с конституционным верховенством права, и мы вернем закон и порядок в наши города.

На этой неделе я также положу конец правительственной политике попыток социального внедрения расы и пола во все аспекты общественной и частной жизни. Мы создадим общество, которое будет не обращать внимания на цвет кожи и будет основано на заслугах. С сегодняшнего дня официальной политикой правительства Соединенных Штатов будет то, что существует только два пола: мужской и женский.

На этой неделе я восстановлю в должности всех военнослужащих, несправедливо уволенных из наших вооруженных сил за возражения против вакцинации от COVID, с выплатой им полной заработной платы. И я подпишу приказ, запрещающий подвергать наших воинов радикальным политическим теориям и социальным экспериментам во время исполнения служебных обязанностей. Это немедленно прекратится. Наши вооруженные силы смогут сосредоточиться на своей единственной миссии: побеждать врагов Америки. Как и в 2017 году, мы снова построим самую сильную армию в мире. Мы будем измерять свой успех не только победами в сражениях, но и войнами, которые мы закончим, и, что, возможно, самое важное, войнами, в которые мы никогда не вступим. Моим самым гордым наследием будет наследие миротворца и объединителя. Вот кем я хочу быть — миротворцем и объединителем. Я рад сообщить, что со вчерашнего дня, за день до моего вступления в должность, заложники на Ближнем Востоке возвращаются домой к своим семьям. Спасибо. Америка вернет себе законное место величайшей, самой могущественной, самой уважаемой нации на Земле, вызывая благоговение и восхищение во всем мире.

Совсем скоро мы изменим название Мексиканского залива на Американский залив и восстановим имя великого президента Уильяма МакКинли на горе МакКинли, где оно должно быть и где ему место. Президент МакКинли сделал нашу страну очень богатой за счет тарифов и таланта. Он был прирожденным бизнесменом и дал Тедди Рузвельту деньги на многие из великих дел, которые он сделал, включая Панамский канал, который по глупости был отдан Соединенными Штатами Панаме.

Соединенные Штаты, я имею в виду, подумайте об этом, потратили больше денег, чем когда-либо тратили на проект раньше, и потеряли 38 000 жизней при строительстве Панамского канала. С нами очень плохо обошлись из-за этого глупого подарка, который никогда не должен был быть сделан, и обещание Панамы, данное нам, было нарушено. Цель нашей сделки и дух нашего договора были полностью нарушены. Американские корабли подвергаются серьезной перегрузке и не рассматриваются справедливо ни в каком виде, форме или виде, включая ВМС США. И, прежде всего, Китай управляет Панамским каналом, и мы не отдали его Китаю, мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно.

Прежде всего, мое послание американцам сегодня заключается в том, что пришло время нам снова действовать с мужеством, энергией и жизненной силой величайшей цивилизации в истории. Поэтому, освобождая нашу страну, мы поведем ее к новым высотам победы и успеха. Нас не остановить. Вместе мы положим конец эпидемии хронических заболеваний и сохраним наших детей в безопасности, здоровье и отсутствие болезней. Соединенные Штаты снова будут считать себя растущей страной, которая увеличивает наше богатство, расширяет нашу территорию, строит наши города, повышает наши ожидания и несет наш флаг к новым и прекрасным горизонтам. И мы будем следовать нашему Явному Предначертанию к звездам, отправляя американских астронавтов, чтобы установить звезды и полосы на планете Марс.

Амбиции — это кровь великой нации, и прямо сейчас наша нация более амбициозна, чем любая другая. Нет нации, похожей на нашу. Американцы — исследователи, строители, новаторы, предприниматели и первопроходцы. Дух фронтира вписан в наши сердца. Зов следующего великого приключения звучит в наших душах. Наши американские предки превратили небольшую группу колоний на краю огромного континента в могущественную республику самых выдающихся граждан на Земле. Никто не может сравниться с ними. Американцы прошли тысячи миль по суровой земле дикой природы. Они пересекали пустыни, покоряли горы, бросали вызов неисчислимым опасностям, победили Дикий Запад, положили конец рабству, спасли миллионы от тирании, вытащили миллиарды из нищеты, овладели электричеством, расщепили атом, запустили человечество в небо и поместили вселенную человеческих знаний на ладонь человеческой руки.

Если мы будем работать вместе, то не будет ничего, чего мы не смогли бы сделать, и нет такой мечты, которую мы не смогли бы осуществить.

Многие считали, что мне невозможно осуществить такое историческое политическое возвращение. Но, как вы видите сегодня, я здесь. Американский народ сказал свое слово. Я стою перед вами как доказательство того, что вы никогда не должны верить, что что-то невозможно сделать. В Америке невозможное — это то, что мы делаем лучше всего.

От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, от Филадельфии до Финикса, от Чикаго до Майами, от Хьюстона до Вашингтона, округ Колумбия, наша страна была выкована и построена поколениями патриотов, которые отдали все, что у них было, за наши права и нашу свободу. Они были фермерами и солдатами, ковбоями и рабочими фабрик, сталеварами и шахтерами, полицейскими и первопроходцами, которые шли вперед, двигались вперед и не позволяли никаким препятствиям сломить их дух или гордость.

Вместе они проложили железные дороги, возвели небоскребы, построили великие автомагистрали, выиграли две мировые войны, победили фашизм и коммунизм и одержали победу над каждым вызовом, с которым столкнулись. После всего, что мы пережили вместе, мы стоим на пороге четырех величайших лет в истории Америки. С вашей помощью мы восстановим обещание Америки и восстановим страну, которую мы любим, и мы ее так сильно любим.

Мы один народ, одна семья и одна славная страна под Богом.

Поэтому, каждому родителю, который мечтает о своем ребенке, и каждому ребенку, который мечтает о своем будущем, я с вами. Я буду бороться за вас, и я одержу победу ради вас. Мы будем побеждать, как никогда раньше. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.

В последние годы наша страна сильно пострадала, но мы вернем ее и сделаем снова великой, больше, чем когда-либо прежде. Мы будем страной, как никто другой, полной сострадания, мужества и исключительности. Наша сила остановит все войны и принесет новый дух единства в мир, который был злым, жестоким и совершенно непредсказуемым. Америку снова будут уважать и восхищаться ею, в том числе люди религии, веры и доброй воли.

Мы будем процветать. Мы будем гордиться. Мы будем сильными, и мы будем побеждать, как никогда раньше. Нас не покорить. Нас не запугать. Нас не сломать, и мы не подведем.

С этого дня Соединенные Штаты Америки будут свободной, суверенной и независимой страной. Мы будем стоять смело. Мы будем жить гордо. Мы будем мечтать смело, и ничто не встанет у нас на пути, потому что мы американцы. Будущее за нами, и наш золотой век только начался.

Спасибо вам. Да благословит Бог Америку. Спасибо вам всем. Спасибо. Большое спасибо.”