Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что его российский коллега Владимир Путин «сделал бы себе лучше», если бы завершил войну в Украине, добавив, что Путин «не слишком хорошо себя чувствует», а Россия потеряла миллион солдат.

«Мне нужно поговорить с президентом Путиным, нам нужно все выяснить», — сказал Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете после подписания исполнительных указов. – Россия больше [чем Украина], у них больше солдат, которых можно потерять, но так управлять страной – это странно».

Он также заявил, что хочет в скором времени встретиться с российским президентом, однако дата этой встречи пока не определена.

«Большинство людей думали, что война закончится за одну неделю, — сказал Трамп о войне России против Украины, которая длится почти три года. – Я думаю, ему [Путину] было бы лучше закончить эту войну».

Трамп: “Я встречусь с президентом Путиным”



Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить сделку для окончания конфликта, а Владимир Путин «разрушает Россию», не заключая соглашения для завершения войны с Украиной.

«Зеленский хочет заключить сделку. Не знаю, хочет ли этого Путин. Он должен заключить сделку. Я думаю, он разрушает Россию, не заключая сделку», — сказал Трамп. Отвечая на вопрос о возможности снятия санкций с России, Трамп отметил, что предпочитает санкциям пошлины.

Между тем, Владимир Путин в понедельник поздравил Дональда Трампа с избранием на второй срок. Путин выразил готовность к обсуждению важных глобальных вопросов. К ним относятся продолжающаяся война в Украине и вопросы, касающиеся ядерного оружия.



