Калифорнийцы продолжают противостоять разрушительным пожарам, которые затронули не только природу, но и исторические здания, церкви и жилые районы. Одной из самых пострадавших зон оказался пригород Лос-Анджелеса — Альтадена. Несмотря на усилия пожарных и военных, ущерб остаётся катастрофическим: в результате пожаров здесь погибло 16 человек. Об этом «Славянскому Сакраменто» рассказал сотрудник Департамента шерифа Олег Гулин.

Для тушения пожаров используются различные типы техники, включая грузовые военно-транспортные вертолёты, способные перевозить до 10 тонн груза. Эти вертолёты оснащены специальными системами для сброса химических реагентов. Их активно применяют для ликвидации очагов возгорания в труднодоступных местах. Коммерческие и военные вертолёты круглосуточно патрулируют область, помогая тушить остатки пожаров.

В числе пострадавших от огня объектов оказался исторический дом Эндрю Макнелли, внесённый в реестр исторических мест Калифорнии. Этот дом является важным культурным памятником, но огонь не пощадил его, как и многие другие здания. Пожары затронули людей независимо от их социального статуса, уничтожая как бедные, так и богатые районы.

Многие задаются вопросом, почему некоторые деревья, такие как пальмы, зачастую остаются невредимыми. Ответ кроется в биологических особенностях растений: ствол пальмы насыщен соком, что препятствует возгоранию. В отличие от живых деревьев, сухая трава, валежник и мёртвые деревья быстро воспламеняются. Стоит отметить, что недостаток уборки сухостоя часто становится причиной быстрого распространения огня. На этом фоне президент Дональд Трамп в своё время критиковал губернатора Калифорнии за ненадлежащую уборку лесных территорий.

Некоторые виды деревьев, например секвойи, могут гореть внутри неделями и даже месяцами. Это создаёт дополнительные трудности для пожарных. В случае так называемого низового пожара, некоторые растения и вовсе остаются нетронутыми огнем. Ввиду сильного переменного ветра, местами достигающего 70 миль в час, пламя выжигало одни объекты, обходя стороной другие. Так специалисты объясняют некоторые, на первый взгляд, аномальные природные явления. В условиях городской среды огонь уничтожает автомобили, оставляя лишь каменные и железобетонные конструкции. Электромобили, такие как Tesla, представляют особую опасность: их батареи горят ярко и взрывоопасно.

Пожары разрушили не только здания, но и религиозные объекты, такие как местные церкви. Однако трагедия объединила людей в борьбе с природной стихией: прихожане, наряду с другими волонтёрами, активно занимаются доставкой еды и необходимых вещей пострадавшим.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com