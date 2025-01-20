В среду, 15 января, из Овального кабинета Белого дома Джо Байден выступил со своей прощальной речью на посту президента. В своем обращении он сказал, что быть президентом было “высшей честью” в его жизни. После инаугурации Дональда Трампа 20 января он и первая леди Джилл Байден планируют отправиться в Центральную Калифорнию.

Свое обращение к нации действующий президент начал с новости о соглашении между ХАМАС и Израилем, которое было достигнуто при активном содействии его администрации и контроль за выполнением которого перейдет на администрацию Трампа.

В своей речи особое внимание Байден уделил идее и роли Америки: “Как и сама идея Америки, ее построил не один человек, а множество людей, из всех слоев общества и со всего мира… Нация первооткрывателей и исследователей, мечтателей и деятелей, предков, уроженцев этой земли, предков, прибывших силой, нация иммигрантов, приехавших, чтобы построить лучшую жизнь, нация, несущая факел самой мощной идеи в истории мира, что все мы — все мы созданы равными. Что все мы заслуживаем того, чтобы к нам относились с достоинством, справедливостью и честностью. Что демократия должна защищаться, определяться и навязываться, продвигаться всеми возможными способами. Наши права, наши свободы, наши мечты.

Но мы знаем, что идея Америки — наш институт, наш народ, наши ценности, которые ее поддерживают — постоянно подвергается испытаниям… Наша система разделения властей, сдержек и противовесов, возможно, не идеальна, но она поддерживала нашу демократию почти 250 лет — дольше, чем любая другая страна в истории, которая когда-либо пыталась провести такой смелый эксперимент… За последние четыре года наша демократия держалась крепко. И каждый день я сохранял свое обязательство быть президентом для всех американцев в один из самых сложных периодов в истории нашей страны.”

“Знаете, потребуется время, чтобы ощутить все последствия всего, что мы сделали вместе. Но семена посажены, и они прорастут и будут цвести в течение десятилетий,” – сказал Байден, видимо имея ввиду, что результаты его деятельности на посту президента будут заметны не сразу.

Среди достижений своей администрации Джо Байден отметил создание 17 миллионов рабочих мест, доступ к здравоохранению у большего числа американцев, чем когда-либо прежде, ужесточение закона о владении оружием, укрепление НАТО, свобода Украины, “опережение наших конкурентов из Китая” и др.

“Я так горжусь тем, как много мы вместе достигли для американского народа. И я желаю новой администрации успеха, потому что я хочу, чтобы Америка добилась успеха,” – сказал Байден в обращении.

Однако в своей речи он назвал несколько вещей, которые вызывают у него обеспокоенность. “И это опасная обеспокоенность — и это опасная концентрация власти в руках очень немногих сверхбогатых людей, и опасные последствия, если их злоупотребление властью останется безнаказанным”.

“Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также справедливому шансу для каждого преуспеть,” — сказал Байден, говоря о том, что его беспокоит.

Этот комментарий Байдена явно был направлен в сторону миллиардера Илона Маска и Марка Цукерберга, которые вместе с Джеффом Безносом будут присутствоввовать на инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Ранее компании Цукерберга и Безоса внесли по миллиону долларов в фонд инаугурации миллиардера. А самый богатый человек в мире – Илон Маск – пожертвовал на его предвыборную кампанию более 250 млн долларов.

Байден также резко раскритиковал платформы социальных сетей, утверждая, что они пренебрегают проверкой фактов, явно намекая на последнее заявление Марка Цукерберга об отмене фактчекинга.

“Американцы погребены под лавиной дезинформации и дезинформации, способствующей злоупотреблению властью. Свободная пресса рушится. Редакторы исчезают. Социальные сети отказываются от проверки фактов. Правда затмевается ложью, рассказываемой ради власти и выгоды. Мы должны призвать социальные платформы к ответственности, чтобы защитить наших детей, наши семьи и саму нашу демократию от злоупотребления властью.”

Он также выразил обеспокоенность ИИ, который “может создать новые угрозы нашим правам, нашему образу жизни, нашей конфиденциальности, тому, как мы работаем и как мы защищаем нашу страну”.

“Мы должны реформировать налоговый кодекс — не предоставляя самые большие налоговые льготы миллиардерам, а заставляя их начать платить свою справедливую долю,” – призвал Байден.

“Нам нужно внести поправки в Конституцию, чтобы четко указать, что ни один президент — ни один президент — не застрахован от преступлений, которые он или она совершает, находясь у власти. Власть президента ограничена — она не абсолютна, и не должна быть таковой,” — сказал Байден, с отсылкой на ситуацию с Трампом, имени которого он не назвал.

“А в демократии есть еще одна опасность для концентрации власти и богатства. Она подрывает чувство единства и общей цели. Она вызывает недоверие и разделение. Участие в нашей демократии становится изнурительным и даже разочаровывающим, и люди не чувствуют, что у них есть справедливые шансы.”

Он повторил мысль, что Америка – это страна возможностей, проведя свой пример “как заикающийся ребенок из скромной семьи в Скрантоне, штат Пенсильвания, и Клеймонте, штат Делавэр, сидящий за — этим столом в Овальном кабинете в качестве президента Соединенных Штатов”.

Поблагодарив свою администрацию, Камалу Харрис, Первую леди, американцев, свою речь Джо Байден закончил словами:

“После 50 лет государственной службы я даю вам слово, что я все еще верю в идею, за которую выступает эта страна, страна, где сила наших институтов и характер нашего народа имеют значение и должны выстоять. Теперь ваша очередь стоять на страже. Пусть вы все будете хранителями пламени. Пусть вы сохраните веру.

Я люблю Америку. Вы тоже ее любите.

Да благословит вас всех Бог. И пусть Бог защитит наши войска. Спасибо за эту великую честь.”

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам в среду, что Джо Байден уходит не только с поста президента, он оставляет политическую карьеру.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com