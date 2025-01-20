Дональт Трамп вступил в должность президента США

Избранный президент Дональд Трамп и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс в понедельник вступили в должность; церемония инаугурации проходит в Ротонде Капитолия.

«Золотой век Америки начинается сейчас», – сказал президент, обращаясь к участникам церемонии.

«Мы должны быть честны относительно вызовов, с которыми мы столкнулись», – продолжал он.

«Правительство столкнулось с кризисом доверия», – пояснил Трамп.

Трамп заявил, что в понедельник подпишет ряд указов, и обещал начать «полное восстановление Америки и революцию здравого смысла», подвергнув острой критике уходящего президента Джо Байдена и Демократическую партию в целом.



«По стране идет волна перемен. Солнечный свет заливает весь мир, и у Америки есть шанс воспользоваться этой возможностью, как никогда прежде, но сначала мы должны честно признать стоящие перед нами проблемы», – сказал он.



«За последние восемь лет я подвергся испытаниям и вызовам больше, чем любой президент за всю нашу 250-летнюю историю… Те, кто хочет помешать нашему делу, пытались отнять у меня свободу и, более того, лишить меня жизни. Всего несколько месяцев назад на прекрасном поле в Пенсильвании пуля убийцы пробила мне ухо, но я чувствовал тогда и верю сейчас еще больше, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен Богом, чтобы вновь сделать Америку великой», – продолжал президент.



Он заявил, что объявит чрезвычайную ситуацию в вопросе о нелегальной иммиграции, отправит войска на американо-мексиканскую границу и восстановит политику «оставайтесь в Мексике» в рамках крупномасштабной борьбы с иммиграцией.



Трамп обещал добиваться прекращения всех нелегальных въездов и задерживать всех мигрантов, пойманных при незаконном пересечении границы.



«Сейчас мы имеем правительство, которое не может справиться даже с простым кризисом внутри страны и в то же время ввязывается в катастрофические события за рубежом. Оно не в состоянии защитить наших великолепных законопослушных американских граждан, но предоставляет убежище и защиту опасным преступникам, многие из которых из тюрем и психиатрических клиник со всего мира нелегально проникли в нашу страну, – заявил президент. – Наше правительство выделяет неограниченное финансирование на защиту иностранных границ, но отказывается защищать американские границы или, что еще важнее, свой собственный народ».

Президент заявил, что объявит в стране чрезвычайное положение в сфере энергетики. Трамп пояснил, что намерен пополнить энергетические резервы страны и начать экспортировать американские энергоресурсы по всему миру.



«Инфляционный кризис был вызван масштабными перерасходами и ростом цен на энергоносители. И именно поэтому сегодня я также объявлю чрезвычайную ситуацию в области энергетики. Мы будем бурить, бурить, бурить», – сказал он.



Далее он сообщил, что поручит кабинету министров бороться с рекордной инфляцией. Трамп также обещал реформировать систему торговли в стране.



Президент сказал, что для борьбы с иностранными бандами он собирается использовать закон 1978 года о враждебных иностранцах.



Объявил он и о намерении подписать указ об отмене правительственной цензуры.



Трамп обещал восстановить на службе всех военнослужащих, уволенных за за несоблюдение мандата Covid-19, с выплатой полной компенсации.



«Наша система здравоохранения не справляется со своей задачей во время катастроф, но при этом на нее тратится больше денег, чем в любой другой стране мира. Наша система образования учит наших детей стыдиться самих себя, а во многих случаях и ненавидеть нашу страну, несмотря на любовь, которую мы так отчаянно пытаемся им дать. Все это изменится, начиная с сегодняшнего дня, и изменится очень быстро», – заявил президент.

Ранее было распространено приблизительно 220000 билетов на прямую трансляцию церемонии инаугурации на газоне перед Капитолием, однако из-за рекордных холодов она была перенесена в Ротонду. Парад на Пенсильвания-авеню пройдет на Capital One Arena, спортивном комплексе в центре Вашингтона, вмещающем 20000 человек.



На церемонии инаугурации присутствовали уходящий президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден, а также экс-президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший, а также Билл Клинтон и его супруга экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Вице-президент Камала Харрис и ее супруг, второй джентльмен Дуглас Эмхофф, также присутствовали на инаугурации.



Иностранные лидеры редко приглашаются на инаугурации президентов США, однако Трамп сделал несколько исключений. Как сообщило агентство Bloomberg, на церемонию приехали президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Представитель администрации Трампа сообщил, что после вступления в должность президент подпишет меморандум о торговле. В документе не будет объявлено о введении новых тарифов, но будет дано поручение федеральным агентствам оценить торговые отношения США с Китаем, Канадой и Мексикой.

Трамп обещал ввести тарифы в размере 10 % на глобальный импорт, 60 % – на китайские товары и 25 % – на канадские и мексиканские.

По словам одного из официальных лиц, подтвердившего поступившее ранее сообщение Wall Street Journal, Трамп поручит ведомствам расследовать причины и принять меры по устранению дефицита торгового баланса и бороться с несправедливой торговой и валютной политикой ряда зарубежных стран. В меморандуме будут выделены Китай, Канада и Мексика.

В сфере миграционной политики предполагается издание указа, призванного отменить право на гражданство по праву рождения для рожденных в США детей, родители которых не имеют легального иммиграционного статуса. Трамп также планирует приостановить программу переселения беженцев в США, как минимум, на четыре месяца. Кроме того, предполагается включить преступные картели в список иностранных террористических организаций.

Как сообщалось ранее, один из первых указов Трампа будет направлен на создание Департамента эффективности правительства (DOGE), сообщил в понедельник Semafor со ссылкой на информационный бюллетень.

По словам Semafor, работа департамента будет включать обновление федеральных программных систем до стандартов частного сектора с первоначальным акцентом на модернизацию информационных технологий во всем правительстве.

Напомним, что возглавить департамент поручено миллиардеру Илону Маску и бывшему кандидату в президенты от Республиканской партии Вивеку Рамасвами.

Однако Рамасвами не будет работать в DOGE, поскольку он намерен баллотироваться на пост губернатора штата Огайо, сообщило в понедельник издание Politico со слов близкого к нему источника. В воскресенье Politico сообщило, что он намерен официально объявить о своей кандидатуре до последней недели января.

Трамп заявил, что Маск и Рамасвами предложат предложения по сокращению бюрократии в правительстве, сокращению избыточного регулирования, сокращению отходов и реструктуризации федеральных агентств, хотя группа не будет обладать никакими фактическими полномочиями в соответствии с федеральным законодательством.

Департамент будет «следить за существенным сокращением размера и масштабов правительства» и работать в рамках правительства США, сообщает Semafor со ссылкой на информационный бюллетень.

«DOGE будет работать с Управлением по управлению и бюджету и всеми агентствами, чтобы сократить федеральную рабочую силу, федеральные расходы и бремя федерального регулирования», – добавил Semafor.

Трамп выступал против режима работы на дому для десятков тысяч федеральных служащих, который был значительно увеличен во время пандемии COVID-19, и обещал положить ему конец.

В декабре Трамп заявил, что если федеральные служащие откажутся вернуться в офис, то «они будут уволены».

Тем временем президент России Владимир Путин поздравил Трампа с вступлением в должность за несколько часов до инаугурации и заявил, что он открыт для диалога с новой американской администрацией по вопросам Украины и ядерных вооружений.

Срок действия нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), ограничивающего количество стратегических ядерных боеголовок, которые могут развернуть США и Россия, а также количество ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для их доставки, истекает 5 февраля 2026 года.

Это последний оставшийся элемент контроля над ядерными вооружениями между двумя крупнейшими ядерными державами мира.

Ранее Трамп обещал в течение нескольких месяцев положить конец войне России против Украины, но в последние дни его помощники заявили, что цель состоит в том, чтобы попытаться достичь перемирия в боевых действиях в первые 100 дней его администрации, т.е. примерно в конце апреля.

Как сообщает CNN, ссылаясь на осведомленные источники, Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни после инаугурации, чтобы обсудить возможность личной встречи в ближайшие месяцы и попытаться положить конец войне в Украине.

«Сегодня я подпишу ряд исторических указов, – подчеркивается в инаугурационной речи Трампа. – Этими действиями мы начинаем полное восстановление Америки и революцию здравого смысла».

VOA