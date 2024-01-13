«Очень много вагнеровцев из зоны СВО поехали в Америку»

«Мы бежали из России в США через Дубай, Тайланд, Корею, Чили, Мексику…»

«У нас приказ из Вашингтона забирать всех мужчин с российскими паспортами»

«Очень много вангеровцев из зоны СВО поехали в Америку»

Сегодня мы снова поговорим о русскоязычных людях, которые приезжают в США из стран постсоветского пространства, чтобы получить защиту. В этот раз наша гостья Ольга.

Она и её супруг Сергей раньше жили в России, в Краснодарском крае. Сейчас они находятся в штате Калифорния, США. Как и многие другие эмигранты, границу они прошли с помощью CBP One.

В Мексику они приехали примерно 26-27 августа 2023 года, в тот же день пара зарегистрировалась в приложении и подала анкету. Ожидание нужной даты затянулось почти на полтора месяца. Все это время они жили в центре Тихуаны, сильно переживали, потому что ожидание оказалось долгим. В Таиланде, Корее и Чили, где происходили пересадки до прилета. Мексику, политическое убежище не предоставляют.

В России у Сергея были проблемы по политическим причинам, которые появились в 2019-2020 годах. В Краснодаре проходили многочисленные митинги в поддержку Навального и против многочисленных реформ, на которых Сергей появился несколько раз. После этого мужчине начали звонить и угрожать.

В один “прекрасный” день правоохранительные органы РФ подставили Сергея и его забрали. Уехать они решили только в 2023 году и изначально отправились в Дубай. Позже они узнали, что людям, которые вместе с Сергеем ходили на митинги, пришли повестки из военкомата. Поскольку Дубай очень тесно дружит с Россией, поэтому пара решила не рисковать и перебраться в Америку, пусть и окольными путями.

Пограничники отнеслись к ним достаточно любезно, хотя пара ожидала худшего. А спустя некоторое время Сергея и остальных мужчин с российскими паспортами забрали за ворота, предварительно надев наручники. Сделали это по приказу Вашингтона – именно так утверждает Ольга, которой пришлось с этим смириться.

Уже пару месяцев Сергей находится в детеншене (в изоляторе временного заключения), и, по словам Ольги, условия содержания там максимально ужасные. Он несколько дней находился на границе, после чего мужчину с другими задержанными отправили в штат Луизиана. Потом его перевезли в другой детеншен. До аэропорта людей везли в наручниках пять часов, где они просидели ещё какое-то время. Однако самолёт не прилетел, и их решили отвезти обратно. В общей сложности они просидели в наручниках почти 20 часов. У мужчин даже не было особой возможности сходить в туалет или нормально поесть.

Спустя пару дней их снова вывезли и доставили в другой детеншен. Там Сергей пробыл пару недель, после чего его, без объяснения причин, переправили в «Эден». Как говорит Ольга, условия там оказались ещё хуже. Рядом было много больных туберкулезом и другими заболеваниями. Влажность была ужасная, про еду и говорить нечего. Ещё через две недели их вернули обратно. А спустя примерно три недели, история повторилась.

Ольга пишет жалобы и ездит в офис иммиграционной службы. Перед ней, конечно, извиняются и просят проявить терпение, но пока особого результата нет. В итоге, всех мужчин из России и стран СНГ решили держать в штате Техас в детеншене «Эден» до самого суда. Взрослых мужчин там кормят чипсами и джемом. Сотрудники, естественно, во время посещения комиссии все отрицали.

Медицинскую помощь там не оказывают, а жалобы игнорируют. У Сергея было повышенное давление и на просьбу дать лекарства посоветовали просто попить воды. Причину, по которой мужчина находится в Техасе, никто не объясняет.

Сама Ольга сейчас живёт у друзей, один из которых является их поручителем. Суд ей назначили на август 2024 года, но его дата может измениться. Тем не менее Америка девушку пока устраивает. В России в данный момент гораздо опаснее, так как её супруга при первой возможности наверняка заберут в тюрьму.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship