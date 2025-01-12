10 января состоялось слушание в Верховном суде США о судьбе TikTok в стране, в ходе которого стало ясным, что Верховный суд склоняется поддержать закон, запрещающий самую популярную среди американцев социальную платформу, если только она не будет продана до 19 января. Во время слушания неоднократно поднимался вопрос национальной безопасности и свободы слова.

В апреле прошлого года Конгресс США https://www.slavicsac.com/2024/03/31/tikтok-us-ban/#google_vignette принял закон, который обязывают китайского владельца TikTok, ByteDance, продать платформу американской компании, в противном случае соцсеть будет запрещена она на территории США с 19 января 2025 года. По мнению американских законодателей, материнская компания имеет связи с коммунистической партией КНР, поэтому потенциально дает Пекину возможность собирать данные об американцах и влиять на общественное мнение.

Компания ByteDance заявила, что не будет продавать платформу

Адвокаты со стороны TikTok считают, что запрет платформы будет нарушением свободы слова для более чем 170 миллионов американских пользователей платформы.

Критики закона считают, что его принятие является посягательством на Первую поправку и аналогично введению цензуры.