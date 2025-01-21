19 января пользователи в США не могли зайти в TikTok, ни скачать приложение, ни просмотреть видео. При попытке входа на экране появлялось уведомление, что вступил в силу закон, запрещающий TikTок.

Между тем избранный президент Дональд Трамп заявил в эфире телеканал NBC News: “Скорее всего я продлю на 90 дней – у вас есть 90 дней, как вы, вероятно, знаете. Я буду делать это, пока мы чти-нибудь не придумаем.”

“Я прошу компании не позволять TikTok оставаться недоступным! В понедельник я издам указ о продлении периода времени до момента, когда вступит в силу закон о запрете, чтобы мы могли заключить сделку для защиты нашей национальной безопасности,” – написал избранный президент в своей соцсети Truth Social.

Вскоре после обещания Трампа TikTok начал возобновлять работу в США. В заявлении компании заявила, что находится в процессе “восстановления сервиса”, поблагодарила Дональд Трампа за “необходимую ясность и уверенность” и пообещала работать с ним “над долгосрочным решением, которое позволит сохранить TikTok в Соединенных Штатах”.