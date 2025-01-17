Верховный суд США постановил, что закон, требующий блокировки социальной сети TikTok в стране или его продажи, не нарушает Первую поправку Конституции США. Апелляция адвокатов, которая оспаривала решение американских властей о запрете платформы по соображениям национальной безопасности, была отвергнута.

Это решение означает, что в ближайшее воскресенье, 19 января, закон вступит в силу и китайская компания Bytedance, владеющая TikTok, должна либо продать платформу, либо оказаться под запретом на территории США, в которых платформой пользуются около 170 млн человек.

После запрета новые пользователи не смогут скачивать мобильное приложение TikTok или получать обновления через Apple и Google, если соцсеть будет запрещена в Америке.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что в качестве одного из возможных вариантов китайские чиновники обсуждают продажу американского сегмента соцсети миллиардеру Илону Маску, в таком случае он и ByteDance будут совместно управлять TikTok US. Однако пока неизвестно, обсуждалась ли покупка TikTok с Маском.

А пока решается судьба платформы в США, более полумиллиона американских пользователей TikTok массово переходят в другую китайскую соцсеть RedNote (Xiaohongshu) – ее приложение заняло первое место по скачиваниям в Штатах.

Согласно информации источников AP, президент Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok, реализация закона достанется администрации избранного президента Дональда Трампа, инаугурация которого состоится в понедельник, 20 января.