В Лос-Анджелесе объявлен комендантский час и введена Национальная гвардия 

В зону лесных пожаров направлена Национальная гвардия Калифорнии и объявлен комендантский час

В четверг, 9 января, губернатор Гэвин Ньюсом одобрил запрос округа Лос-Анджелес на развертывание Национальной гвардии Калифорнии для поддержки усилий по поддержанию правопорядка в регионе.

Правоохранительный отдел CalGuard, известный как Военная полиция, будет размещен на пунктах контроля дорожного движения для обеспечения безопасности окружающего сообщества. 400 человек помогут местным правоохранительным органам поддерживать порядок в соответствующих районах.

Введение комендантского часа

Также в четверг на пресс-конференции шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна объявил о введении комендантского часа в рамках усилий по борьбе с мародерством и преступностью в пострадавших от пожаров Palisades и Eaton районах. Комендантский час будет действовать в эвакуированных зонах с 6:00 вечера до 6:00 утра тех пор, пока не отменен соответствующим приказом.

Комендантский час вводится, поскольку “существует непосредственная опасность для жизни и имущества в темное время суток и в приближающиеся часы темноты, и особенно сложно поддерживать общественную безопасность в такое время; уже были произведены многочисленные аресты за кражу со взломом, грабеж и незаконное проникновение в зоны эвакуации, включая арестованных, которые не проживают в округе Лос-Анджелес”.

Комендантский час вводится в любой «Зоне приказа об эвакуации» или любой «Зоне предупреждения об эвакуации» в пределах города Лос-Анджелес, города Санта-Моника, города Малибу и всех неинкорпорированных районов округа Лос-Анджелес.

Эвакуированные районы будут закрыты абсолютно для всех, кроме спасателей и рабочих по техническому обслуживанию. Ни одно лицо не должно находиться на общественной улице, проспекте, бульваре, площади, пешеходной дорожке, аллее, парке или другой общественной территории или любой неблагоустроенной/разрушенной частной собственности.

Приказ о комендантском часе не распространяется на сотрудников правоохранительных органов; пожарных; Национальную гвардию или других военнослужащих; персонал экстренных медицинских служб; лиц, проводящих общественные работы по благоустройству; аккредитованных представителей СМИ, участвующих в сборе новостей; и лиц, ищущих медицинскую помощь.

Приказ также не распространяется на жителей, которые едут к месту жительства или из него.

Любое нарушение комендантского часа является правонарушением, за которое накладывается штраф в размере не более $1000 долларов США или тюремным заключением на срок не более 6 месяцев, или обоими наказаниями вместе.

Федеральная помощь оплатит полностью расходы на ликвидацию последствий от пожаров

В этот же день президент Джо Байден объявил, что федеральное правительство оплатит 100% расходов на ликвидацию последствий от пожаров в Лос-Анджелесе в течение следующих шести месяцев. Он также объявил, что планирует обратиться в Конгресс с просьбой о дополнительном финансировании для поддержки долгосрочных усилий по восстановлению. Федеральная помощь покроет уборку мусора, предоставление временных убежищ и зарплаты спасателей.

Между тем, по данным Национальной метеорологической службы, сохраняется вероятность быстрого распространения огня и экстремального поведения пожара в некоторых частях округов Лос-Анджелес и Вентура. В воскресенье , как ожидается, разовьется еще один порывистый ветер с севера на северо-восток, затем возможен более сильный морской ветер с понедельника по вторник.

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com