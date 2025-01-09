Голливуд в дыму, но открыт для туристов: как пожары в Лос-Анджелесе влияют на жизнь города.

Главная мекка киноиндустрии Америки — район Голливуд в Лос-Анджелесе —, несмотря на всё происходящее, остаётся открытым для туристов и местных жителей. На первый взгляд кажется, что жизнь здесь идёт своим чередом: гости прогуливаются по знаменитому Голливудскому бульвару, делают фото звёзд на Аллее славы и наслаждаются атмосферой города.

Но, конечно же, присутствуют приметы текущей ситуации: воздух пропитан сильным запахом дыма, некоторые прохожие предпочитают носить медицинские маски для защиты дыхательных путей. Поэтому если вы планируете посетить Лос-Анджелес, имейте задымленность и плохое качество воздуха из-за пожаров в виду, особенно если у вас есть заболевание дыхательных путей.

Тем временем пожарные продолжают бороться с огнём в западной части Лос-Анджелеса – чуть севернее Голливуда и в районе близ города Пасадена. Несмотря на их усилия, тушение пожаров затруднено из-за сильного ветра, и ситуация остаётся напряжённой: тысячи людей эвакуированы, их дома, а также шикарные особняки некоторых звезд сгорели.

Vitaly Ataev Troshin, California Local News Fellowship

Ruslan Gurzhiy, Elena Kuznetsova, SlavicSac.com