Перед встречей с губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде Дональд Трамп заявил, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

“Он хочет встретиться, и мы ведем подготовку,” — сказал Трамп журналистам. “Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне.”

Трамп не назвал конкретную дату, но пояснил, что любая такая встреча произойдет после его инаугурации 20 января.

В интервью ABC News будущий советник президента США по национальной безопасности, конгрессмен Майк Уолтц заявил о подготовке встречи двух лидеров, отметив, что ее точные рамки и структура еще не определены, но в ближайшее время может состояться телефонный звонок “в ближайшие дни или недели”, он станет первым шагом к будущей встречи Трампа и Путина.

Он также отметил, что Трамп признаёт “нереалистичность планов по полному вытеснению России” с занятых ею территорий, включая аннексированный Крым.

Швейцария готова провести встречу избранного президента США и российского лидера, если страны обратятся с такой просьбой, сообщает Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо, но при этом не возьмет на себя инициативу.

Швейцария изъявила готовность в предоставлении площадки для встречи.