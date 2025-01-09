Жителей Лос-Анджелеса просят не пить водопроводную воду

Лос-Анджелес пытается жить обычной, насколько то возможно в условиях продолжающихся лесных пожаров, жизнью. В то время, когда пожарные службы активно работают локализацией и ликвидацией пожаров, жизнь мегаполиса продолжается, но с запахом гари и оседающим на машины и дома пеплом. Горожан призывают следить за официальными обновлениями от властей и пожарных служб.

Согласно CalFire, из 5 пожаров Eaton Fire, Palisades Fire, Hurst Fire, Lidia Fire, Sunset Fire, возникших в районе Лос-Анджелеса на этой неделе, удалось локализовать на 60% только один – Lidia Fire. Два крупнейших и наиболее разрушительных Eaton Fire и Palisades Fire стремительно разрастаются: они уничтожили более 5000 построек и стали причиной смерти 5 человек. Ожидается, что число пострадавших и погибших будет расти.

С начале текущей недели Пасадена, город к востоку от Лос-Анджелеса, переживает непростое время из-за пожаров. Сильные ветры и едкий смог создали небезопасную для здоровья обстановку в городе, в котором до конца рабочей недели действуют ограничения на паковку и закрыты школы.

Обязательный приказ об эвакуации действует в северной части района Гастингс-Ранч — к северу от бульвара Сьерра-Мадре, в других районах пока сделаны предупреждения об эвакуации.

Сегодня администрация города выпустила предупреждение не пить водопроводную воду, не давать ее животным и не использовать ее для приготовления пищи в эвакуированных районах до дальнейшего уведомления, поскольку система водоснабжения потенциально засорена мусором и вода мутная. Кипячение, замораживание, фильтрация или обработка водопроводной воды каким-либо образом не сделают ее безопаснее.

В районах, которым огонь напрямую не угрожает, люди пытаются вести обычную жизни – они выходят на прогулки, надев маски, в Центральный парк, но близость пожаров очень сильно чувствуется: пепел оседает на автомобили, а воздух насыщен тяжелым запахом гари.

Власти призывают горожан следить за новостями и быть готовыми эвакуироваться в любой момент, поскольку пожары пока не удается сдерживать и сохраняется риск распространения огня.

200 000 человек получили эвакуированы, а 20 человек были арестованы за мародерство, сказал шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.

Доступ к отдельным дорогам и тропам может быть ограничен или полностью закрыт в связи с работой экстренных служб из-за поврежденных построек и упавших деревьев.

Более 7500 пожарных и сотрудников экстренных служб принимают участие в ликвидации огня.

Задействовано более 4 700 пожарных, включая местных и федеральных партнеров.

В тушении огня задействованы 6 оборудованных самолетов и 31 вертолет, 1002 пожарных машины, 138 бригад, 53 бульдозера и 23 водовоза.

Пожарные службы Лос-Анджелеса, включая станцию №8 в Западном Голливуде, продолжают работать без остановки.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com