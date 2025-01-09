Байден назвал пожары в Лос-Анджелесе самыми разрушительными в истории Калифорнии

Президент Джо Байден, отменивший заграничную поездку из-за пожаров в Калифорнии сообщил о выделении дополнительной помощи для штата, пострадавшего от разрушительных пожаров, передает VOA.

Президент Джо Байден в четверг назвал лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес, худшими в истории Калифорнии. Он пообещал выделить дополнительное федеральное финансирование и ресурсы для штата.



«Это самый масштабный и разрушительный пожар в истории Калифорнии», — заявил Байден на специальной встрече с высокопоставленными сотрудниками своей администрации в Белом доме.



Он отметил, что жители Лос-Анджелеса «переживают настоящий кошмар», и назвал пожарных «героями», выразив благодарность за их деятельность.

Президент отменил запланированную на четверг поездку в Рим, чтобы остаться в Вашингтоне и координировать действия правительства по борьбе с пожарами, которые уже унесли жизни по меньшей мере пяти человек.



Байден заявил, что федеральное правительство покроет 100% расходов на ликвидацию последствий пожаров в течение первых 180 дней по просьбе губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Президент также сообщил, что направляет в Лос-Анджелес 400 федеральных пожарных, а также 30 самолётов и вертолётов для борьбы с огнём. Кроме того, Пентагон выделит восемь крупных самолётов и 500 специалистов для расчистки зон возгорания.



Вице-президент Камала Харрис назвала пожары «апокалиптическими». Она также подчеркнула, что некоторые страховые компании отказываются возмещать ущерб семьям, потерявшим имущество в результате пожаров.

Байден, в свою очередь, опроверг утверждения избранного президента Дональда Трампа о том, что нехватка воды препятствует эффективной работе пожарных. По словам Байдена, основной проблемой стали перебои с электричеством — энергокомпании отключили подачу электричества из-за опасений, что неисправные линии электропередачи могут стать причиной новых пожаров, что, по его словам, вывело из строя насосы для подачи воды.