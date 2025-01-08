Экстремальные погодные условия обостряют ситуацию с пожарами в Калифорнии

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в Южной Калифорнии, где бушуют пожары, представляющие смертельную угрозу для местных жителей.

Экстремальные погодные условия – ураганный ветер и отсутствие дождей – обостряют ситуацию: ветер, скорость которого достигает 100 миль/час способствует стремительному распространению огня.

В округах Лос-Анджелес, Ориндж, Вентура, Сан-Диего, Сан-Бернардино и Риверсайд пожарные бригады борются с огнем, пытаясь локализовать его, но погодные условия затрудняют тушение.

По состоянию на 9 января, 5 человека погибли.

Днем ранее губернатор Ньюсом посетил зоны бедствия, встретился с жителями и пожарными и выразил поддержку пострадавшим.

Калифорния получила финансирование от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), чтобы помочь обеспечить наличие жизненно важных ресурсов для тушения пожаров на юге штата.

Национальная метеорологическая служба предупреждает, что штормовой ветер сохранится как минимум до 6 вечера 9 января.

Калифорнийцам рекомендуется следить за сообщениями экстренных служб и быть готовыми к эвакуации.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship