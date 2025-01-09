Число эвакуированных в результате пожаров в Лос-Анджелесе достигло 200 000 человек

Власти Лос-Анджелеса приводят первые данные об итогах пожаров. Шериф Лос-Анджелеса сообщил, что число эвакуированных в результате пожаров достигло 200 000 человек, а Департамент водных ресурсов – о том, что свыше 95 000 домов оказались без снабжения водой. Директор департамента общественных работ предупредил, что большая часть мусора и обломков обгоревших зданий – опасно, потому что токсично.

По сообщениям огонь отступает, сократившись в целом с 15 до 11 гектар. Огонь уничтожил почти 2000 домов, предприятий и других строений в районах Палисейдс и Итон — и ожидается, что их число увеличится. Только в районе Итон зарегистрировано на данный момент пять смертей. Число погибших и раненых уточняется.

Пожар в Палисейдс между Санта-Моникой и Малибу на западной стороне города и пожар в Итоне на востоке около Пасадены уже стали самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса, уничтожив 7 000 гектаров — площадь, превышающую площадь Диснейленда.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что в борьбе с огнем задействованы 7500 пожарных. Ньюсом призвал жителей Южной Калифорнии сохранять бдительность и быть готовыми к эвакуации, если они находятся вблизи пострадавших районов.

Новый пожар в районе Голливуд-Хиллс, получивший название «Сансет», вынудил власти издать новые распоряжения об обязательной эвакуации. Они затронули жителей бульвара Лорел-Каньон к западу от Малхолланд-драйв. Жителей соседних районов предупредили, чтобы они были готовы покинуть свои дома.

Национальная метеорологическая служба продлила предупреждение уровня «красного флага» — выдаваемые, когда риск возникновения пожара высок из-за низкой влажности, сильного ветра и высокой температуры — для округов Лос-Анджелес и Вентура до 6 часов вечера пятницы.

Влажность останется на уровне 10–20 % до пятницы, временами опускаясь до однозначных цифр. Ожидается, что ветер будет дуть со скоростью 64 км в час с порывами в течение дня и в пятницу.

Нехватка воды привела к тому, что некоторые гидранты пересохли в престижном районе Пасифик-Палисейдс, сообщили чиновники.

Частный американский прогнозист AccuWeather оценил ущерб и экономические потери от лесных пожаров в Калифорнии, которые уже являются одними из самых страшных в истории, в более чем 50 миллиардов долларов.

J.P. Morgan полагает, что застрахованные убытки могут составить около 10 миллиардов долларов, в основном, связанных с покрытием домовладельцев.

Консультант по недвижимости CoreLogic оценивает, что в районах города, подверженных риску, находится более 456 000 домов, стоимость реконструкции которых составляет почти 300 миллиардов долларов.

VOA