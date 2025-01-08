Голливудские звёзды теряют дома в пожарах Калифорнии

В Калифорнии введено чрезвычайное положение в связи с пожарами. Огонь охватил значительные территории, уничтожив сотни домов и вынудив эвакуироваться десятки тысяч жителей. Погиблo, как минимум, 5 человек.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что в борьбе с огнем задействованы 7500 пожарных. Ньюсом призвал жителей Южной Калифорнии сохранять бдительность и быть готовыми к эвакуации, если они находятся вблизи пострадавших районов.

Агентство Bloomberg: в зону бедствия переброшены частные пожарные команды, действующие по контрактам со страховыми компаниями. Они обычно проводят подготовку застрахованных объектов к возможному наступлению огня – например, уничтожают сухую растительность, но не борются с огнем.

Площадь пожаров в округе Лос-Анджелес превысила 11 000 акров. Увеличению масштабов бедствия способствуют сильные ветра в регионе. Тысячи людей в Лос-Анджелесе и его окрестностях вынуждены эвакуироваться, уже сгорело более тысячи строений, погибло 5 человек.

Агентство Reuters: предписания об обязательной эвакуации получили более 70 тысяч жителей Большого Лос-Анджелеса.

Президент Джо Байден одобрил запрос губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома о выделении помощи

Президент Байден отменил поездку в Италию, чтобы сфокусироваться на оказании федеральной помощи в ликвидации пожаров в Калифорнии, сообщил Белый дом.

Ранее в среду президент встретился с полицейскими, пожарными и сотрудниками экстренных служб, которые борются с огнем.

Планировалось, что Байден вылетит в Италию в четверг, после участия в панихиде по покойному президенту Джимми Картеру. В ходе визита в Италию ожидалась встреча Байдена с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони, а также с папой Римским Франциском. Предполагалось, что это будет последняя зарубежная поездка Байдена в

качестве президента.

Президент Джо Байден одобрил запрос губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома о выделении федеральной помощи.

«Я одобрил запрос губернатора Ньюсома объявить [пожары в Калифорнии] крупным стихийным бедствием и распорядился оказать федеральную помощь, чтобы дополнить усилия по ликвидации последствий в районах, пострадавших от природных пожаров, обеспечив пострадавшим сообществам и выжившим немедленный доступ к средствам и ресурсам, чтобы они могли начать восстановление», – заявил Байден в социальной сети Х.

Компания Uber заявила, что готова бесплатно отвозить пассажиров в действующие эвакуационные центры по специальному промокоду. Стоимость поездки не должна превышать 40 долларов.

Новый пожар в районе Голливуд-Хиллс, получивший название «Сансет», вынудил власти издать новые распоряжения об обязательной эвакуации. Они затронули жителей бульвара Лорел-Каньон к западу от Малхолланд-драйв. Жителей соседних районов предупредили, чтобы они были готовы покинуть свои дома.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сообщила, что все воздушные операции пожаротушения в регионе возобновились после приостановки из-за экстремальных погодных условий. Пожарные вертолеты и сотни пожарных на земле работают над ликвидацией пожаров.



В результате пожаров сгорели дома нескольких знаменитых актеров

Газета Los Angeles Times сообщила, что роскошные дома на берегу океана к северу от Санта-Моники уничтожены пламенем.

Актер Билли Кристал и его жена Дженис потеряли дом в районе Пасифик-Палисейдс, в котором прожили 45 лет.

Супруги опубликовали заявление, в котором подтвердили, что их дом оказался среди сотен домов, сгоревших во время пожаров в Лос-Анджелесе и его окрестностях.

«Мы с Дженис жили в нашем доме с 1979 года. Мы вырастили здесь наших детей и внуков. Каждый дюйм нашего дома был наполнен любовью. Прекрасные воспоминания, которые невозможно отнять. Конечно, у нас разбито сердце, но с любовью наших детей и друзей мы справимся с этим», – говорится в заявлении Кристаллов.

Джейми Ли Кертис, Мэнди Мур, Мария Шрайвер и другие знаменитости оказались среди десятков тысяч людей, вынужденных эвакуироваться из-за масштабных лесных пожаров, охвативших пригороды Лос-Анджелеса.

Актриса Мэнди Мур сообщила, что она и ее семья эвакуировались из охваченного пламенем города. «Опустошена из-за разрушений и потерь, — написала она в инстаграме. – Не знаю, уцелел ли наш дом».

Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в фильмах серии «Звездные войны», назвал пожар «самым ужасным» с 1993 года. Актер сообщил в Инстаграме, что он эвакуировался из своего дома в Малибу во вторник вечером вместе с женой и собакой.

Salon: огонь уничтожил дома Дженнифер Энистон, Брэдли Купера, Тома Хэнкса, Джеймса Вудса, Марка Хэмилла и других знаменитых актеров.

Пожар уничтожил дом телеведущей и певицы Хайди Монтаг и ее мужа Спенсера Пратта. Ранее сообщалось, что в результате пожаров сгорели дома нескольких знаменитых актеров.



Парк развлечений Universal Studios Hollywood в Лос-Анджелесе сообщил, что временно прекращает работу. Он планирует продолжить работу в четверг.

Из-за огромной дымовой завесы, стоящей над всем Лос-Анджелесом, были отменены мероприятия по всему району, включая премьеру нового фильма «Неудержимый» с участием Дженнифер Лопес.



Действия властей и реакция Трампа

Избранный президент США, республиканец Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в посте, опубликованном в сети Truth Social.

По мнению Трампа, главный виновник этого бедствия – губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом, который недавно подписал закон об охране рыбы, что привело к катастрофическим последствиям для систем водоснабжения и орошения штата. Это, в свою очередь, по мнению Трампа, препятствует эффективной борьбе с огнем.

Газета Los Angeles Times со ссылкой на офис губернатора сообщила, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отменил поездку в Вашингтон. Губернатор планировал принять участие в церемонии государственных похорон 39-го президента США Джимми Картера.

Newsweek: Качество воздуха в Лос-Анджелесе, оцениваемое по шкале AQI, почти достигло уровня 200. Этот уровень считается «нездоровым», при его достижении рекомендовано оставаться дома и ограничить физическую активность. Уровень 300 считается «опасным».

Энергетическая компания Edison прекратила поставку электроэнергии примерно 145 тыс домов и бизнесов в районе Лос-Анджелеса. Это сделано, чтобы уменьшить шансы возгорания, вызванные сбоями электрооборудования.

Шериф Округа Лос-Анджелес Роберт Луна заявил о задержании двух мародеров, пытавшихся грабить оставленные дома.

CNN: Объединенный школьный округ Лос-Анджелес – второй по размерам в США – объявил о временном закрытии примерно 10% школ. В школах округа обучаются около 430 тыс детей и подростков.

Энтони Марроне, шериф Округа Лос-Анджелес, сообщил что пожар Palisades Fire уничтожил более 20 кв. км растительности и уничтожил около тысячи построек и зданий. Среди местных жителей и сотрудников спасательных служб есть пострадавшие.

Начальник Пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули сообщила, что один из четырех крупных пожаров вблизи Лос-Анджелеса – Hurst Fire — быстро распространяется вблизи заповедника Национальный лес Лос-Анджелеса. Заповедник в 2024 году также пострадал от огня.

Примерно 3 тыс жителям района Силмар в долине Сан-Бернардино приказано эвакуироваться. Газета Los Angeles Times сообщила, что огонь уничтожает дома в города Пасадена и района Альтадена. Население Пасадены – около 133 тысяч человек, в Альтадене живет около 50 тысяч человек. Компания SoCalGas сообщила, что временно отключила подачу газа в некоторые районы города Малибу, которым угрожает огонь. Газоснабжения лишились около 15 тысяч потребителей.

Вице-президент Камала Харрис, у которой есть дом в Калифорнии, сказала, что молится за «калифорнийцев, которые эвакуировались». «Мы с президентом Байденом стремимся к тому, чтобы ни одному населенному пункту не пришлось справляться с этой бедой в одиночку. Мы уже мобилизовали федеральные ресурсы, чтобы помочь в тушении пожаров, – говорится в заявлении Харрис, опубликованном ее офисом в среду. – FEMA также быстро одобрило грант на помощь в борьбе с пожарами, чтобы помочь штату возместить безотлагательные расходы на тушение пожаров».

Агентство AP: банк J.P. Morgan оценивает потенциальный ущерб от пожаров вблизи Лос-Анджелеса в 10 млрд долларов.

На юге Калифорнии бушует несколько масшабных пожаров

Пожар начался, когда на район обрушились сезонные ветры Санта-Ана, способные перерасти в сильнейшую за последнее десятилетие бурю. Скорость порывов ветра может достичь 100 миль (160 км) в час. К северу и северо-востоку от Лос-Анджелеса бушуют, как минимум, четыре крупных пожара. Города Аркадия и Сьерра-Мадре объявили об обязательной эвакуации жителей нескольких районов.

Второй пожар, получивший название Eaton Fire, вспыхнул примерно в 30 милях (50 км) от города Альтадена, недалеко от Пасадены, и за несколько часов увеличился в размерах с 200 акров до 1000 акров (400 га), сообщает Cal Fire.

По словам пожарных, в Силмаре, в долине Сан-Фернандо (к северо-западу от Лос-Анджелеса), начался третий пожар, получивший название Hurst Fire, из-за которого пришлось эвакуировать жителей близлежащих районов. По данным Cal Fire, площадь пожара Hurst выросла до 500 акров (202 гектара) со 100 акров (40 гектаров) ранее.



Национальная служба погоды США сообщает, что в районах, где бушуют пожары, сила ветра составляет от 120 до 160 км/ч. Ветер помогает пламени быстро охватывать новые территории. Согласно прогнозу синоптиков мощные ветры продолжатся на протяжении всего дня, что существенно осложнит борьбу с огнем.

VOA

