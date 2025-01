В лесных пожарах вокруг Лос-Анджелеса погибло 5 человек

Лесные пожары, охватившие район Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе, вынудили голливудских звезд, включая Марка Хэмилла, Мэнди Мур и Джеймса Вудса, покинуть свои дома. Районы Пасадены, Альтадены, Ла-Каньяда-Флинтриджа, Дуарте, Монровии, Сьерра-Мадре, Аркадии и Ла-Кресенты находятся под предписанием об эвакуации или предупреждениями.

На вечер среды, 9 ноября, известно о 5 погибших человек.

Церемония вручения номинаций на премию «Оскар» также переносится на два дня — на 19 января, а киноакадемия продлила окно голосования, чтобы учесть интересы членов, пострадавших от пожаров.

Поскольку лесные пожары угрожают нескольким округам Южной Калифорнии, Listos California, кампания, проводимая Управлением губернатора по чрезвычайным ситуациям, предоставляет ресурсы, помогающие отдельным лицам и семьям подготовиться к лесным пожарам и другим чрезвычайным ситуациям, отреагировать на них и восстановиться после них, сделала несколько рекомендаций-напоминаний.

В первую очередь рекомендуется подписаться на оповещения на ListosCalifornia.org. В каждом округе есть своя собственная система оповещений. При подписке на оповещения вы можете выбрать способ их получения: включая мобильный телефон, домашний телефон, электронную почту, текстовые сообщения и, в некоторых случаях, устройства телетайпа.

Подготовьте “тревожный чемоданчик”. На случай, если вашей семье понадобится эвакуироваться, приготовьте необходимые вещи, которые должны включать важные документы (свидетельство о рождении, страховые полисы, паспорта и т. д.), рецептурные препараты, защитное снаряжение (маски, прочная обувь), резервный аккумулятор, наличные, товары для животных, еду и воду, смену одежды.

Не ждите, эвакуируйтесь — заранее спланируйте несколько маршрутов эвакуации. Слушайте и следите за предупреждениями и приказами об эвакуации. Предупреждение об эвакуации означает, что нужно быть готовым уйти или уехать. Приказ об эвакуации означает, что вы должны немедленно покинуть место, представляющее угрозу.

Будьте готовы к отключениям электроэнергии — даже если вы находитесь за пределами активных лесных пожаров, могут быть перебои с электроснабжением. В дополнение к этим практическим советам обязательно заряжайте автомобили, мобильные телефоны и портативные радиостанции до отключения электроэнергии.

Временные приюты для экстренных случаев открыты для всех жителей Калифорнии, независимо от иммиграционного статуса. Для входа в приюты не требуются удостоверения личности. Обратитесь в местное отделение экстренных служб округа за информацией о местоположении приютов.

Если вам нужно эвакуировать животных, то поддержку можно получить здесь.

Поскольку ресурсов помощи сейчас много, чтобы их не искать, размещаем их здесь:

Управление губернатора по чрезвычайным ситуациям, Cal OES. Это агентство штата, отвечающее за координацию реагирования Калифорнии на стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации и другие крупные инциденты.

Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, CAL FIRE предлагает актуальную информацию о лесных пожарах, распоряжениях об эвакуации и советах по предотвращению пожаров. Жители могут использовать свою интерактивную карту пожаров для отслеживания пожарной активности и доступа к ресурсам по безопасности.

Живая карта активных лесных пожаров ведется Cal FIRE и доступна по этому адресу.

Пожарная служба округа Лос-Анджелес, позволяет находить местные сообщения о пожарах, уведомления об эвакуации и советы по пожарной безопасности, характерные для округа Лос-Анджелес. Департамент также предоставляет ресурсы по предотвращению лесных пожаров и восстановлению.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Лос-Анджелес (LA EMD) предоставляет оповещения и ресурсы по готовности к чрезвычайным ситуациям, адаптированные для города Лос-Анджелес. Жители могут подписаться на уведомления о чрезвычайных ситуациях и получить доступ к рекомендациям по лесным пожарам.

Оповещения о пожарах Национальной метеорологической службы (NWS).

Мониторинг качества воздуха (AirNow).

Советы по безопасности при лесных пожарах Американского Красного Креста.

В районах, указанных ниже, действует приказ об обязательной эвакуации:

East of Altadena Drive

Kinneloa Canyon Road

Outpost Lane

Glen Springs

Coolidge

Miranda

Roosevelt

Veranda

Kenclare

Foxridge

Canyon Close

Grand Oak

North of New York Drive

East of Altadena Drive

West of Sierra Madre Villa Avenue

North of Sierra Madre

East of Allen

West of Santa Anita Drive

In Arcadia – North of Orange Grove/Rosemead Boulevard; East of Lake Avenue; West of Michillinda Avenue.

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com