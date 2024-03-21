В США конфисковывают роскошную недвижимость российских бизнесменов

Когда в феврале 2024 года Министерство юстиции США подало иск о конфискации недвижимости российского бизнесмена, оно действовало против предполагаемого нарушителя американских санкций.

Объектом интереса правоохранительных органов США стали две квартиры в Бал-Харборе, престижном пригороде Майами (штат Флорида), которые формально принадлежали зарегистрированной в штате Делавэр компании. На самом деле, утверждают американские прокуроры, эта фирма служила прикрытием для настоящего владельца недвижимости, бизнесмена Виктора Перевалова из Санкт-Петербурга, РФ.

Как показало журналистское расследование Русской службы «Голоса Америки», его деловой партнер Валерий Абрамов, чьи банковские счета упоминаются в иске, также владел недвижимостью во Флориде.

Абрамов переписал свою собственность на жену уже после включения его в санкционный список в 2018 году, что, вероятно, является нарушением санкций: такая операция не разрешается без размораживания находящейся под санкциями доли собственности, считает Брайан О’Тул, бывший сотрудник Министерства финансов США и эксперт по санкциям.

По его словам, когда злоумышленники регулярно создают новые фирмы-пустышки и находят новые способы обхода ограничений, обеспечение соблюдения санкций может порой казаться «гигантской игрой в кошки-мышки».

Абрамов и Перевалов не ответили на запрос «Голоса Америки» о комментариях. Министерство юстиции также воздерживается от комментариев.

Владимир Путин встречается с руководителями компании АО «ВАД» Валерием Абрамовым (слева) и Виктором Переваловым (справа) 13 августа 2019.



«Короли госзаказа»

Абрамов и Перевалов — сооснователи российского акционерного общества «ВАД», компании, заработавшей миллиарды долларов на госконтрактах по строительству дорог.

По данным СМИ, бизнесмены познакомились еще будучи студентами в Санкт-Петербурге и решили вместе заняться бизнесом. Они зарегистрировали фирму «ВАД» (сокращение от «Высококачественные автомобильные дороги») в 1994 году. Абрамов является генеральным директором компании, а Перевалов — его заместителем.

Их первым заказом стал ремонт дворов овощебазы, но вскоре «ВАД» продемонстрировал стремительный рост и выигрывал уже тендеры на строительство федеральных трасс на северо-западе России.

Компания настолько в этом преуспела, что русское издание журнала «Forbes» постоянно включала владельцев «ВАД» в ежегодный список «королей госзаказа».

«Голосу Америки» удалось установить, что с конца 1990-х годов мужчины владеют недвижимостью на юге Флориды. Как минимум один ребенок Перевалова, его младшая дочь, является гражданкой США; на своей странице в Facebook она указывает в качестве родного города Майами.

Перевалов, Абрамов и их компания попали в американские санкционные списки в январе 2018 года, после того, как «ВАД» получила контракт стоимостью 137 млрд рублей (около $2,3 млрд по курсу того времени) на строительство автодороги «Таврида» в аннексированном Россией Крыму.

Как выяснилось, введенные против них лично ограничения не сильно сказались на их американских активах.

По словам прокуроров, в 2008 году Перевалов и его жена купили две соседние квартиры в элитном прибрежном жилом доме «One Bal Harbour».

3D-изображение дома «One Bal Harbour» (слева), где находятся две квартиры Виктора Перевалова, которые Минюст США намеревается конфисковать.



В 2018 году, после того, как Перевалов попал под санкции, он передал квартиры фирме «1616 Collins LLC», которую недавно зарегистрировали в Делавэре. Этот штат иногда называют американской «оффшорной зоной».

По данным кадастрового реестра округа Майами-Дейд, в котором находится Бал-Харбор, фирма приобрела каждую из квартир за $1,4 млн.

Единственным официальным бенефициаром фирмы выступала тогда несовершеннолетняя дочь Перевалова, которая обладает американским паспортом. Несмотря на это, говорится в иске, Перевалов оставался фактическим владельцем имущества.

После передачи квартир местный риэлтор продолжал сдавать квартиры Перевалова в аренду и направлять доход на банковский счет фирмы «1616 Collins LLC». За период с 28 декабря 2018 по 22 февраля 2023 года фирма получила переводов на общую сумму более $288 000 от компании риэлтора, утверждают прокуроры.

Помимо оплаты налогов и коммунальных услуг, доход от аренды также «использовался для продвижения существующей схемы сделок с объектами ответчика и сокрытия того факта, что Перевалов был истинным владельцем-бенефициаром объектов ответчика», — пишется в иске.

Хотя в иске не упоминается имя риэлтора, из кадастровых документов можно узнать, что речь идет о Романе Синявском, владельце компании «Miami VIP Properties», специализирующейся на прибрежном жилье класса люкс.

Прокуроры утверждают, что на имя Синявского была оформлена доверенность, позволявшая ему производить финансовые операции от лица Перевалова и Абрамова. Риэлтор также числился менеджером «1616 Collins LLC», утверждается в иске.

В качестве доверенного лица Перевалова, Синявский подписал документ о передачи квартир фирме «1616 Collins LLC».

Синявского не обвиняют в нарушении закона. Он отказался комментировать ситуацию.

Что не вошло в опубликованный иск?

Как оказалось, две квартиры в Бал-Харборе были не единственными активами руководителей «ВАД» во Флориде, а их передача стала не единственным случаем возможного нарушения санкций.

Изучая кадастровый реестр округа Майами-Дейд, «Голос Америки» узнал, что Перевалов избавился от еще одной квартиры за два месяца до включения в санкционный список. Абрамов передал долю в другой квартире спустя четыре месяца после введения санкций.

Ни одна, ни другая квартира не упоминаются в иске о конфискации. Неизвестно, будет ли Минюст что-то предпринимать в их отношении.

Документы из кадастрового реестра показывают, что в 1998 году Переваловы приобрели квартиру в элитном комплексе «Bella Vista Mid Rise North» города Авентура (пригород Майами) за $840 000. В ноябре 2017, за два месяца до введения санкций, они была продана за $1,2 млн.

3D-изображения дома «Bella Vista Mid Rise North», в котором находится бывшая квартира Перевалова.



Неизвестно, чувствовал ли Перевалов, что вскоре попадет под санкции.

Прокуроры полагают, что сообщения в прессе о новой волне американских санкций повлияли на решение другого российского олигарха, главы «ВТБ Банка» Андрея Костина, который, предположительно, тоже попытался скрыть свою американскую недвижимость.

В том же 1998 году Валерий и Елена Абрамовы купили квартиру за $1,11 млн в элитном доме «2600 Island Boulevard – Residence du Cap», расположенном в городе Авентура, недалеко от квартиры Переваловых.

В июне 2018 года, спустя четыре месяца после того, как США наложили на него санкции, Абрамов передал свою долю в активе жене, говорится в данных кадастра.

По всей видимости, эта передача не должна была быть возможной с учетом санкций.

Как пишут прокуроры в иске о конфискации: «Ни при каких обстоятельствах имущество ответчика, счета Абрамова или любое другое имущество, принадлежащее Перевалову и Абрамову, не освобождалось от санкций. OFAC (Управление по контролю за иностранными активами – прим. ред) никогда не выдавало лицензии на ведение сделок с Переваловым и Абрамовым или от их имени».

Спустя девять месяцев Елена Абрамова продала квартиру за $1,24 млн, говорится в кадастровом реестре.

Как же Абрамову удалось передать недвижимость, находясь в экономическом стоп-листе? Бывший сотрудник Минфина О’Тул отмечает, что в мире санкций не все так просто и однозначно.

Контроль за соблюдением экономических ограничений работает более эффективно в строго регулируемых сферах экономики — например, в банковском секторе, хотя так называемые «небанковские финансовые институты» не всегда тщательно проверяют своих клиентов.

«В правилах OFAC просто сказано: не нарушайте санкции, — объясняет О’Тул. — Они не говорят, что нужно проверять [наличие клиентов в санкционном списке] каждый день. Они не говорят, что нужно проверять при проведении транзакции».

В отличие от случая с квартирами Перевалова в Бал-Харборе, в этот раз Минюст, скорее всего, не сможет потребовать конфискации недвижимости.

Если передача недвижимости от Абрамова жене действительно произошла в нарушение санкций, то и она, и все дальнейшпщие операции с квартирой могут стать юридически недействительными, говорит О’Тул.

На практике же все значительно сложнее.

Нынешние владельцы квартиры, по всей видимости, не имели никакой связи с Абрамовыми и не знали, что актив формально был заморожен из-за санкций.



Захочет ли Минюст заниматься этим вопросом и оспаривать право на собственность квартиры нынешних владельцев? Эксперт по санкциям считает это маловероятным. «Трудно представить, что правительство США пошло бы на это», — говорит О’Тул.



В Минюсте ситуацию не комментируют.

Мэттью Купфер, VOA