8 января гражданин Канады Николай Гольцев, 38 лет, был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за сговор с целью совершения нарушений экспортного контроля, т.е. нарушения американских санкции в отношении России. Гольцев руководил глобальной схемой закупок от имени санкционированных российских компаний, включая российские военные компании.

“Проще говоря, Россия не может эффективно производить современное оружие без американских технологий,” — сказал прокурор США Бреон Пис из Восточного округа Нью-Йорка. “Сегодняшний приговор имеет большое значение для предотвращения доступа России к американской электронике для использования в незаконной войне против Украины.”

Как утверждает Департамент Юстиции, Гольцев использовал две бруклинские компании, SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc., для незаконного получения, покупки и отправки электроники двойного назначения от американских производителей пользователям в России, находящимся под американскими санкциями. Некоторые из электронных компонентов и интегральных схем, отправленных через SH Brothers, были обнаружены в изъятых российских оружейных платформах и оборудовании радиотехнической разведки на Украине. В течение периода, указанного в обвинительном заключении, SH Brothers осуществили сотни поставок на сумму более 7 миллионов долларов.

Для реализации преступной схемы Гольцев закупал электронные компоненты у американских производителей и организовывал отправку товаров в различные места в Бруклине, затем его сообщники незаконно отправляли товары различным посредническим подставным компаниям, расположенным в других странах, включая Турцию, Гонконг, Индию, Китай и ОАЭ, откуда они были перенаправлены в Россию.

Следствие изучило переписку Гольцева и сделало вывод, что он хорошо разбирался в законах экспортного контроля и понимал, что делал.

Правительство изъяло $20 000 наличными из гостиничного номера в Нью-Йорке, в котором был арестован Гольцев. В общей сложности правительство изъяло около 1,68 млн долларов в связи с этой экспортной схемой.

24 июля соответчик Кристина Пузырева была приговорена к 24 месяцам тюремного заключения за сговор с целью отмывания доходов от экспортной схемы, другой соответчик, Салимджон Насриддинов, ожидает вынесения приговора.

Дело расследуют Бюро промышленности и безопасности, Расследования по национальной безопасности и ФБР. Таможенная и пограничная служба США и Управление по международным делам Департамента юстиции оказали помощь расследованию.