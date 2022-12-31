Конгресс США опубликовал налоговые декларации Дональда Трампа

Бывший президент до последнего момента пытался воспрепятствовать публикации своих деклараций и оспаривал это в судах, нарушив давнюю историческую традицию, пишет .

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США обнародовал налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа, за последние шесть лет (2015–2021 гг).

Эта публикация стала кульминацией дошедших до Верховного суда США длительных юридических баталий по поводу того, чтобы предать гласности эти документы. Обнародованные декларации Дональда Трампа подтверждают данные отчета, опубликованного Объединенным комитетом по налогообложению Конгресса США (JCT), где содержится факт того, что Трамп заявлял о больших убытках до и во время своего президентства, что, возможно, использовалось для занижения налогов.

Согласно опубликованным декларациям, заплаченные налоги Дональда Трампа составили:

2015: $641 931

2016: $750

2017: $750

2018: $999 466

2019: $133 445

2020: $0

Убытки Дональда Трампа, указанные в налоговых декларациях:

2015: $105 млн

2016: $73 млн

2017: $45 млн

2018: $23 млн

Как пишет газета New York Times, JCT обнаружил несколько тревожных сигналов в декларациях бывшего президента, которые, требуют дальнейшего расследования. К ним относятся транзакции, связанные с детьми Трампа и транзакции, связанные с урегулированием исков о мошенничестве против на данный момент ликвидированного университета Трампа.

Публикация личных налоговых документов Трампа сопровождается вопросами о том, почему федеральной Налоговой службе США (IRS) не удалось полностью проверить его налоговые декларации во время его президентства.

Отдельный отчет Конгресса США о программе обязательного президентского аудита Налоговой службой США выявил, что аудит налогов Трампа не проводился ежегодно, как это предписано законом. IRS начала проверять Трампа в тот самый день, когда комитет по надзору Палаты представителей запросил у нее налоговую документацию Трампа в 2019 году.

«Налоговое управление США с 2017 по 2020 год провело только одну обязательную проверку для деклараций, поданных в то время, когда бывший президент находился у власти», – говорится в отчете.

Обнародование налоговых деклараций бывшего президента США повышает возможность разоблачений касательно финансов Трампа, которые были окутаны тайнами и интригами еще с тех пор, как он был подающим надежды застройщиком-девелопером в Нью-Йорке в 1980-х годах.

Телекомпания CBS опубликовала письменное заявление Трампа, сделанное им сразу после появления новости о публикации его деклараций.



«Налоговые декларации Трампа еще раз показывают, насколько я могу гордиться своими достижениями, и как я смог использовать амортизацию и различные другие налоговые вычеты в качестве стимула для создания тысяч рабочих мест и великолепных проектов и предприятий», – говорится в заявлении Трампа.

Трамп также приуменьшил важность обнародования его налоговых деклараций в видео заявления в пятницу, сопровождаемого просьбой о пожертвованиях на президентскую избирательную кампанию Трампа в 2024 году.

«Хотя в этих налоговых декларациях содержится относительно мало информации, а не информация, которую мог бы понять почти каждый – они чрезвычайно сложны – поведение радикальных демократов является позором для Конгресса США», – заявил Трамп.



Конгрессмен-республиканец Кевин Брэди из Комитета по надзору Палаты представителей предупредил, что прецедент этой публикации даст будущим председателям этого Комита «почти неограниченные» полномочия по обнародованию налоговых деклараций «частных граждан, политических врагов, лидеров бизнеса и профсоюзов или даже самих судей Верховного суда».



«В долгосрочной перспективе демократы пожалеют об этом», – говорится в заявлении Брэди.

Публикация данных документов приобретает дополнительное значение сейчас, когда Трамп начал третью президентскую кампанию за Белый дом. Налоговые данные Трампа теперь будут доступны для углубленных расследований журналистами, независимыми налоговыми экспертами и другими лицами в период подготовки к президентским выборам 2024 года и могут пролить свет на структуру финансов Трампа, эффективность его бизнеса и способы, которыми он уменьшил свои налоговые обязательства.

Документы показывают, что доходы и налоговые выплаты Трампа резко колебались с 2015 по 2020 годы, во время его первой президентской кампании и в годы его президентства в 2017-2020 гг. Декларации свидетельствуют, что Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп все эти годы декларировали весьма значительные вычеты и убытки, в результате чего или вообще не платили, или платили небольшой подоходный налог.

Дональд Трамп был первым президентом США за четыре десятилетия, который не стал добровольно делать достоянием общественности свои налоговые декларации, поскольку стремился сохранить в секрете детали своего состояния и деятельности, принадлежащей ему Trump Organization. В качестве причины отказа Трамп ссылался на непрекращающийся налоговый аудит со стороны IRS.

Налоговые декларации являются одним из наиболее охраняемых видов конфиденциальных документов в Соединенных Штатах, но кандидаты в президенты от основных партий традиционно открыто публикуют свои декларации, хотя это и не требуется по закону.