Комитет Конгресса США поддержал резолюцию о ракетах высокой дальности для Украины

Комитет Конгресса США поддержал проект резолюции о ракетах ATACMS для Украины.

Проект резолюции, который призывает правительство США предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, получил поддержку в Комитете по внешним делам Палаты представителей Конгресса США. За документ проголосовала подавляющее большинство членов комитета.

Решение комитета позволяет вынести документ на голосование в Конгрессе. Резолюция вступит в силу после голосования в обеих палатах американского Конгресса. Хотя резолюция, в отличие от закона, не обладает обязательной силой, она зафиксирует точку зрения Конгресса США и, таким образом, будет весомым аргументом в пользу передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Конгрессмен Маккол, являющийся одним из соавторов проекта резолюции, также подчеркнул, что США должны либо предоставить Украине все необходимое для победы, либо не вмешиваться вообще.

Сопредседатель комитета, демократ из штата Нью-Йорк Грегори Микс, также поддержал проект резолюции и совместные усилия США и партнеров по предоставлению Украине ракет дальнего действия.

В тексте проекта резолюции говорится, что Палата представителей призывает Соединенные Штаты немедленно предоставить Украине достаточное количество ракет ATACMS. Проект также призывает союзников и партнеров США передать подобные ракеты Украине.