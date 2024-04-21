СК России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и НАТО.

“В Главном следственном управлении Следственного Комитета (СК) России проведена проверка по обращению группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и иных лиц о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма),” – говорится в официальном заявлении СК РФ от 9 апреля.

Авторы обращения, среди которых общественный деятель, идеолог “русского мира” Александр Дугин (его дочь Дарья погибла в результате взрыва автомобиля, ФСБ обвинила в организации ее убийства спецслужбы Украины), требуют “незамедлительно провести расследование и привлечь к ответственности конкретных лиц, планирующих, осуществляющих террористические акты, а также их спонсоров и покровителей, ставящих мир на грань третьей мировой войны”.

Авторы заявления требуют от правоохранительных органов пяти стран – РФ, Германии, Кипра, Франции и США – провести расследование фактов финансирования и осуществления терроризма с учетом прямой заинтересованности представителей высшего политического руководства США, в том числе и самого президента США Д. Байдена, чей сын, Хантер Байден, входил в состав совета директоров «Бурисма Холдингс».

СК утверждает, что установил, что для терактов в России, а также за ее пределами, “в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерб” использовались денежные средства, “поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Украины”.

Вместе со спецслужбами и финансовой разведкой СК занимается проверкой “источников поступления и дальнейшего движения денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада… отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами. На пресс-конференции с журналистами Советник по национальной безопасности Джейк Салливан Джейк Салливан назвал возбуждение уголовного дела о финансировании терроризма против США “ерундой”.

“Я имею в виду, это ерунда. Россия знает, что нападение в Москве совершило ИГИЛ. Мы знаем, что нападение в Москве совершило ИГИЛ. Мы предупредили Россию о готовящемся теракте в Москве. А всё остальное – это шум,” – сказал он, отвечая на вопросы.

Напомним, что вчера Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине на сумму более 60 млрд долларов.

Vitaly Ataev Troshin, Елена Кузнецова, SlavicSac.com

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