За последний год работы администрация Байдена депортировала самое большое количество мигрантов за последние 10 лет.

Согласно отчету, опубликованному 19 декабря, за последние 12 месяцев Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) депортировала более 270 000 человек в 192 страны, что является самым высоким годовым показателем с 2014 года.

Таким образом, действия администрации Байдена превзошли администрацию Трампа в 2019 году во время его первого резидентского срока: в 2019 финансовом году ICE сообщила о 267 000 депортациях, и этот показатель считался рекордным.

ICE, главное правительственное агентство, ответственное за нелегальное выдворение людей из страны, провело 271 484 депортации в своем финансовом году, закончившемся 30 сентября, по сравнению с 142 580 за аналогичный период годом ранее, т.е. почти вдвое больше.

Также в четверг Таможенная и пограничная служба США (U.S. Customs and Border Protection) сообщила, что власти произвели 46 612 арестов за незаконное пересечение границы со стороны Мексики в ноябре, что на 18% меньше, чем месяцем ранее – 56 526 , но более чем на 80% меньше, чем в декабре 2023 года, когда был достигнут рекордный максимум.

Самое маленькое количество депортаций, 59 000, было в 2021 финансовом году, что является рекордно низким показателем за последний 21 год. В основном, спад был обусловлен пандемией COVID-19 и правилами, принятыми администрацией Байдена, которые защищали большинство нелегальных иммигрантов от депортации, если они не были серьезными преступниками, угрозами национальной безопасности или недавними пересекшими границу.

Число депортаций начало постепенно расти в 2022 финансовом году, когда администрация Байдена усилила меры по выдворению в ответ на рекордное прибытие мигрантов на границу США и Мексики.

Из отчета ICE следует, что резкий скачок депортаций в прошлом финансовом году и был обусловлен более активными мерами по упрощению процесса депортации, а также дипломатическими усилиями по убеждению стран принять обратно больше депортированных. Также ICE увеличило количество рейсов для депортации в страны Латинской Америки, страны Африки и Азии, включая Китай, который годами не принимал депортированных из США. Сообщается о депортациях также в Таджикистан и Узбекистан.

Большинство депортаций в 2024 финансовом году затронули мигрантов, задержанных пограничниками США, а не арестованными внутри страны, говорится в отчете агентства.

“Славянский Сакраменто” неоднократно сообщал о рекордном количестве русскоязычных беженцев, задержанных на границе США при попытке подать прошение о политическом убежище.

В первом интервью после своего избрания в программе «Встреча с прессой» на канале NBC News избранный 47-й президент Дональд Трамп заявил, что в течение своего четырехлетнего срока он планирует провести массовую депортацию всех нелегальных иммигрантов, находящихся в США.