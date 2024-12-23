За организацию незаконного экспорта американской микроэлектроники россиянам грозит более 100 лет тюрьмы.

Трем гражданам России – Руслану Альметову, 43 года, Жанне Солдатенковой, 36 лет, и Артуру Петрову, 35 лет, (также имеет гражданство Германии) – были предъявлены обвинения в контрабанде, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в связи с их участием от имени российского поставщика в схеме по закупке микроэлектроники из США, подпадающей под экспортный контроль США, критически важных электронных компонентов для производителей, поставляющих оружие и другое оборудование российским военным.

Петров был арестован в конце лета 2023 года на территории Республики Кипр, в начале 2024 года его экстрадировали в США. Альметов и Солдатенкова остаются на свободе.

Согласно обвинению, трое фигурантов управляли незаконной сетью закупок в России и других странах за рубежом: они мошенническим путем закупали у американских дистрибьюторов большие партии микроэлектроники, подпадающей под экспортный контроль США, для чего использовали подставные компании и другие обманные средства, чтобы скрыть, что электронные компоненты предназначались для России.

Для реализации незаконной схемы Петров сначала приобретал контролируемую микроэлектронику у американских экспортеров, используя кипрскую подставную компанию Astrafteros Technokosmos LTD («Astrafteros»), ложно заявляя, что конечными пользователями и пунктами назначения электроники являются компании на Кипре. Микроэлектроника, которую он закупал в рамках сговора, включала микроконтроллеры и интегральные схемы из списка контроля торговли Департамента торговли США, и которые не могли законно экспортироваться в Россию без соответствующей лицензии.

В ходе сговора обвиняемые закупили у американских дистрибьюторов и отправили в Россию контролируемые электронные компоненты военного назначения на сумму более 225 000 долларов.

Петрову и Солдатенковой предъявлены обвинения по 11 пунктам, им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 150 лет. Альметову предъявлены обвинения 7 пунктам, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 100 лет.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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