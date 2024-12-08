Трамп настроен депортировать всех нелегальных мигрантов с семьями из США

В первом интервью после своего избрания в программе «Встреча с прессой» на канале NBC News избранный 47-й президент Дональд Трамп заявил, что в течение своего четырехлетнего срока он планирует провести массовую депортацию всех нелегальных иммигрантов, находящихся в США, однако он хочет договориться о защите “мечтателей” (Dreamers) — иммигрантов, которых незаконно привезли в страну в детстве.

“Я думаю, это необходимо сделать. Это очень сложная задача. Но у нас есть правила, регулирования, законы,” — ответил Трамп на вопрос ведущей Кристен Уэлкер о том, собирается ли он депортировать всех нелегальных иммигрантов.

Согласно оценке Департамента внутренней безопасности, на январь 2022 года в стране находилось около 11 миллионов нелегальных иммигрантов, в настоящее время это число скорее всего выше. По оценке Американского совета по иммиграции, депортация всех нелегальных иммигрантов в течение более чем десятилетия будет обходиться налогоплательщикам в $88 миллиардов ежегодно.

После вступления в должность 20 января Трамп пообещал провести немедленные и масштабные изменения, в том числе он намерен объявить нелегальную иммиграцию национальной чрезвычайной ситуацией, в связи с чем намерен использовать ресурсы федерального правительства для борьбы с нелегалами; также Трамп намерен помиловать тех, кто был осужден за нападение на Капитолий США.

Депортацию Трамп планирует начать с осужденных преступников, также под депортацию попадут семьи, члены которых имеют смешанный статус, т.е. кто-то уже стал легальным резидентом США, а кто-то еще без документов. Таким образом, Трамп, по его словам, “не хочет разбивать семьи”.

Другое важное заявление Трампа о его планах в первый день на посту президента – он планирует подписать указ об отмене права на гражданство по факту рождения на территории США. В настоящее время это право предоставляет гражданство каждому, кто родился в США, независимо от иммиграционного статуса родителей. Специалисты считают, что реализация этого заявления столкнется с юридическими препятствием, поскольку это право закреплено 14-й поправкой к Конституции США и поддерживается прецедентом Верховного суда 1898 года.

Однако в интервью Трамп предположил, что республиканцам, возможно, придется инициировать внесение поправки в Конституцию для решения этого вопроса.

Что касается ”мечтателей”, то в период своего первого президентства с 2017 по 2021 годы Трамп уже пытался прекратить эту программу, но столкнулся с решением Верховного суда, заблокировавшего его попытки.

Трамп также заявил в интервью, что выполнит предвыборное обещание ввести пошлины на импорт от крупнейших торговых партнеров Америки, но когда ведущая спросила его, может ли он “гарантировать, что американские семьи не будут платить больше” в результате его плана он ответил: “Я ничего не могу гарантировать. Я не могу гарантировать завтра.”