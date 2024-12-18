Выступая на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, избранный президент подчеркнул, что на восстановление того, что разрушено в ходе войны, может уйти столетие, пишет VOA.

Избранный президент Дональд Трамп выразил убеждение в необходимости соглашения между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, призванного положить конец почти трехлетней войне.



«Надо заключить сделку», – сказал Трамп, выступая на пресс-конференции в «Мар-а-Лаго» (Палм-Бич, штат Флорида).



Трамп сказал, что намерен побеседовать с Путиным и Зеленским о прекращении войны. Он подчеркнул, что у него вызывают боль кадры, запечатлевшие сопровождающие ее жестокости.



«Это должно прекратиться», – сказал Трамп.



Он также подчеркнул, что на восстановление того, что разрушено в ходе войны, может потребоваться столетие.



«Я имею в виду, что есть города, в которых не осталось ни одного здания, все сровнялось с землей», – пояснил Трамп.



Он сказал, что показанные ему кадры напомнили ему трагические снимки времен Гражданской войны в США.



Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее покончить с войной.

В интервью журналу Time, опубликованном на прошлой неделе, избранный президент сообщил, что у него есть «очень хороший план» по оказанию помощи Украине, но если он раскроет его сейчас, то этот «план станет почти бесполезным».



Напомним, что в сентябре в Нью-Йорке прошла встреча Трампа и Зеленского, на которой Трамп заявил, что намерен сотрудничать с обеими сторонами конфликта во имя его урегулирования. Зеленский в свою очередь выразил убеждение в том, что Трамп поддерживает победу Украины.



«Я думаю, что у нас есть общее видение того, что война в Украине должна быть остановлена и что Путин не может победить, и что победить должна Украина», — сказал Зеленский.



Трамп тогда говорил о том, как прекрасны были украинские города до войны и как они разрушены сейчас, а Зеленский пригласил его приехать в Украину.



«Я это сделаю», — ответил Трамп.

7 декабря в Париже прошла встреча Трампа, Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона (организовавшего встречу, на которой они обсуждали проблемы прекращения войны. Сообщается, на встрече Трамп вновь подчеркнул необходимость незамедлительного прекращения огня и начала переговоров.



По завершении встречи Зеленский выразил благодарность Трампу за «твердую решимость» завершить войну.



«Самое важное – это работать вместе над тем, как завершить эту войну, – это наш главный приоритет. Во время встречи в Париже мы именно на этом сосредоточили внимание», – написал Зеленский во вторник утром на платформе X.



«Я повторяю свою благодарность президенту Макрону за организацию встречи, а также выражаю глубокую признательность президенту Трампу за его твердую решимость довести эту войну до справедливого завершения», – добавил украинский президент.



Напомним также, что Трамп номинировал Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России.



«Я очень рад выдвинуть кандидатуру генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России. Кит сделал выдающуюся карьеру в военной и деловой сферах, в том числе – занимал весьма ответственные должности в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала! Вместе мы обеспечим МИР С ПОЗИЦИИ СИЛЫ и сделаем Америку и мир СНОВА БЕЗОПАСНЫМИ!» – говорится в распространенном ранее заявлении избранного президента.