6 декабря Палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла законопроект H.R. 5349, Закон о ключевом преподавании коммунизма.

Этот двухпартийный законопроект, автором которого является республиканка от Флориды Мария Эльвира Салазар, делает учебные материалы доступными через Фонд памяти жертв коммунизма для просвещения старшеклассников об опасностях коммунизма и тоталитаризма и о том, как эти системы противоречат основополагающим принципам свободы и демократии в Соединенных Штатах.

По мнению Салазар, современная американская молодежь должна быть в полной мере осведомлена о многочисленных преступлениях коммунистов и к чему приводит коммунистическая идеология, которая унесла более 100 млн. жизней по всей планете, а в первом десятилетии XXI века от коммунистических режимов продолжают страдать порядка 1,5 млрд. людей на планете.

“Приняв мой Закон о преподавании коммунизма в критическом смысле, Палата представителей гарантирует, что будущие поколения будут помнить боль и страдания, причиненные жестокой коммунистической идеологией,” — заявила Мария Эльвира Салазар. “Мое сообщество в Майами очень хорошо понимает зло коммунизма, и мы должны гарантировать, что все американцы знают о смертях и страданиях, которые он вызвал. Их истории и воспоминания теперь будут жить в умах нашей молодежи.”

Спикер Майк Джонсон (республиканец от Луизианы) приветствовал принятие законопроекта Палатой, отметив, что “Поскольку мы сталкиваемся с растущими вызовами со стороны таких противников, как Коммунистическая партия Китая, Закон о преподавании критического коммунизма выступает против этой опасной тенденции. Сейчас важнее, чем когда-либо, чтобы наши ученики узнали об истинных опасностях коммунизма и важности защиты наших свобод”.

По словам сенатора Денни Берджесса, сенатора от Флориды, сложилась ситуация, когда американская молодежь смотрит на коммунистическую идеологию как на нечто положительное – пятая ее часть полагает, что коммунизм лучше капиталистической системы. Это фактор говорит об угрозах свободе и демократии.

Принятие закона также приветствовала посол Украины в США Оксана Маркарова, в своем посте на Facebook она написала, что это правильный шаг на пути осведомленности общества о массовых репрессиях, депортациях и убийствах людей коммунистическими режимами, и что такой закон позволит расширить возможности образовательных учреждений в важном вопросе изучения преступлений коммунистических режимов, что благотворно скажется на осведомленности граждан.

Критики законопроекта утверждают, что он чрезмерно упрощает режимы и материал, который в школе будут преподавать, а также игнорирует историю антикоммунистических настроений в Соединенных Штатах. Представитель Бобби Скотт (демократ от Вирджинии) сказал о законопроекте, что, хотя преподавание тоталитарных режимов имеет ценность, способ, которым законопроект это делает, не является всеобъемлющим и может привести к большей политизации образования. Другие считают, что законопроект направлен на распространение антикоммунистической идеологии, напоминающей эпоху Маккарти – общественное движение в США, существовавшее в период с конца 1940-х по 1957 год и сопровождавшееся обострением антикоммунистических настроений и политическими репрессиями против «антиамерикански настроенных» граждан.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com