Миграционные власти США разлучают детей и родителей из России без объяснения причин.

Русская иммигрантка, бывшая управляющая рестораном, Марина приехала на границу США и Мексики с мужем, свекровью и дочерью Александрой, чтобы просить убежища. Границу они пересекали через CBP One. Но женщину разлучили с ребенком в апреле этого года без объяснения каких-либо причин. Более восьми месяцев Марина и ее свекровь остаются под арестом в одном миграционном центре в Луизиане, а ее муж содержится в другом, а дочка находится в приемной семье в Калифорнии.

После разлучения с дочерью Марине пришлось ждать три месяца, прежде чем ей наконец разрешили поговорить с ней по телефону в июле, а с августа им разрешили еженедельные видеозвонки. Российская иммигрантка очень тяжело переживает разлуку, она постоянно плачет, состояние ее здоровья ухудшилось, но она пытается следить за собой, потому что ее “маленькой дочери нужна здоровая мама”.

Иными словами, правительство США не сообщило ей или ее адвокату из Нью-Йорка Елена Деневич конкретной причины ее задержания и длительной разлуки с дочерью Александрой. Адвокат подала ряд ходатайств об условно-досрочном освобождении для своей клиентки, но запросы были отклонены на основании неуказанных «соображений национальной безопасности», при этом DHS “не предоставил никаких доказательств или объяснений, подтверждающих это утверждение”.

Семья Марины присоединилась к коллективному иску, поданному более чем 150 задержанными русскоязычными просителями убежища против правительства США, утверждая, что им систематически отказывают в условно-досрочном освобождении из-за их национальности.

ProPublica, некоммерческая организация журналистских расследований, базирующаяся в Нью-Йорке, опубликовала расследование, касающееся разлучения родителей и детей при переходе через границу, в которое и вошла история Марины. Во время телефонных интервью с Мариной и ее мужем пара сказала изданию, что надеется, нарушив молчание по своему делу, они смогут получить ответы о том, почему они были разлучены со своей дочерью, и вернуть ее.

Со ссылкой на два источника в правительстве, которые пожелали остаться анонимными, т.к. им не было разрешено говорить о разлучении детей и родителей, ProPublica пишет, что Александра — одна из примерно 300 детей, которых администрация Байдена разлучила с родителями или законными опекунами в этом году. Большинство случаев касались семей, пересекающих юго-западную границу.

Как пишет издание, введенная при первом президентском сроке Трампа политика “нулевой терпимости” хоть официально и была прекращена при администрации Байдена, но практика разлучения детей с родителями не исчезла. Согласно официальным лицам администрации Байдена, они разлучали семьи только по причинам, если у них были опасения по поводу родителей или безопасности детей, некоторые из этих опасений связаны с подозрениями в жестоком обращении, криминальным прошлым или угрозами национальной безопасности.

Около 80 детей, разлученных с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года, относятся к этой категории, сообщил изданию один из правительственных источников, и около 50 из них были россиянами. Второй источник издания сообщил, что по крайней мере 10 российских детей, разлученных в этом году, все еще находятся под опекой правительства. 50 российских детей, разлученных в прошлом году, представляют собой очень малую долю от общего числа пересечений границы россиянами. Согласно данным CBP за 2024 финансовый год (октябрь 2023 – сентябрь 2024), 7137 российских семей пересекли юго-западную границу.

Дети, разлученные с родителями по соображениям национальной безопасности в прошлом году, приехали из ряда стран, включая Румынию, Турцию, Украину, Ливан, Иран, Киргизию, Армению, Колумбию и Венесуэл, но большинство приехали из России, – сообщили два правительственных источника ProPublica.

С учетом того, что Байден скоро покинет свой пост, а прекращение пересечения границы и массовые депортации – центральный элемент президентской, то у адвокатов и правозащитников растут опасения, что избранный президент возродит политику нулевой терпимости, правда, он обещает “отправлять всю семью, очень гуманно, обратно в страну, откуда они приехали. Таким образом, семья не будет разделена”.

Согласно правительственному отчету Конгрессу, опубликованному во вторник, в 2023 году 298 детей были разлучены со своими родителями,

ProPublica отмечает, что “в случаях, связанных с национальной безопасностью, правительство может скрывать свое обоснование даже от самих семей”. Разделение семей на границе не началось с политики нулевой терпимости и не закончилось с ее отменой, сказала изданию Талия Инлендер, заместитель директора Центра иммиграционного права и политики в Калифорнийском университете, Юридическая школа Лос-Анджелеса, которая написала отчет о разделении семей. По ее словам, хотя политика Трампа была беспрецедентной из-за ее обширности, скудная информация, которую правительство предоставляет о разделении на границе, была обычной практикой во всех администрациях. Отсутствие прозрачности создает отсутствие подотчетности.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину издание “Славянский Сакраменто” собрало десятки историй о россиянах, бежавших от преследований из России в США через Мексику. Многие из них утверждают, что их содержание под стражей является незаконным, и жалуются на многочисленные нарушения со стороны иммиграционных служб.