Подводя итоги уходящего года и составляя список дел на 2025, в планы можно смело ставить исследование захватывающей дух красоты национальных парков Америки, тем более для этого будет достаточно поводов.

В 2025 году Служба национальных парков отменит плату за вход в парки на шесть дней — это будет чудесная возможность познакомиться с природой, культурой и историей бесплатно!

Прогулки по живописным тропинкам, чистый свежий воздух и встреча с дикой природой, которую вы всегда мечтали увидеть – разве это не прекрасно? Только представьте себе, как хорошо провести время с друзьями или семьей, исследуя более 430 национальных парков и памятников. В каждом штате есть как минимум один национальный парк, поэтому у всех жителей и гостей Америки будет возможность съездить в парк бесплатно.

Но важно хорошо подготовиться: заранее выбрать удобные даты, учесть сезонные изменения и спланировать разные виды активностей, которые предоставляют парки.

Итак, в эти дни вы сможете посетить любой национальный парк США бесплатно 2025 году:

20 января — День Мартина Лютера Кинга-младшего

19 апреля — Первый день Недели национальных парков

19 июня — Juneteenth, Национальный день независимости

4 августа — День подписания Закона о защите окружающей среды Америки

27 сентября — Национальный день общественных земель

11 ноября — День ветеранов

Сохраняйте даты, заранее делайте необходимое бронирование отелей, кемпингов, лоджей – желающих попасть в парки будет очень много в любой из указанных дней. В некоторые наиболее посещаемые парки может потребоваться предварительное приобретение пропуска, поэтому все условия необходимо изучить заблаговременно.

Иногда планы поездок могут измениться в последнюю минуту или даже во время поездки, в таких случаях вы можете изучить, что еще может предложить парк на такие ситуации.

Направляясь в парк, всегда имейте при себе предметы первой необходимости, такие как вода, подходящая одежда и дорожные карты, т.к. в некоторых парках может быть сложно найти питьевую воду и нет прима сети.

Конечно, если вы хотите поехать в национальный парк, заняться активным отдыхом и насладиться уникальной природой, то совсем необязательно ждать специального дня – это можно сделать в любое удобное для вас время. Все деньги от платы за вход остаются в Службе национальных парков, а не менее 80% остаются непосредственно в парке, где они были собраны.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship