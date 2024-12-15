Бывший учитель средней школы Марианских островов приговорен к 156 месяцам (13 лет) лишения свободы в федеральной тюрьме за преступления, связанные с эксплуатацией детей.

Как сообщает Департамент юстиции, 13 ноября 2024 года бывший учитель средней школы Марианских островов (группа островов в Микронезии, Тихий океан) Дэвид Мэтью Фрам, 47 лет, из Айовы, был приговорен к 156 месяцам (14 годам) тюремного заключения за хранение детской порнографии и участие в незаконных сексуальных действиях за границей. Суд также постановил, что Фрам должен отбыть еще 5 лет под надзором и заплатить обязательный сбор в размере $200 долларов. Как осужденный за сексуальное преступление, Фрам также будет обязан зарегистрироваться в каждой юрисдикции, где он проживает, работает и учится после освобождения из тюрьмы.

Суд отложил слушание по вопросу о возмещении ущерба до 19 декабря 2024 года.

“Фрам охотился на детей в дальних уголках Индо-Тихоокеанского региона,” — заявил прокурор США Андерсон. «Это дело демонстрирует, что многонациональное партнерство может сделать для обеспечения общественной безопасности. Те, кто выезжает за пределы Соединенных Штатов, чтобы эксплуатировать детей, будут привлечены к ответственности».

Бывший учитель признал себя виновным в сознательном хранении визуального изображения несовершеннолетнего, совершающего сексуальные действия, обнаруженного в ходе судебно-медицинской экспертизы его ноутбука. Он бросил компьютер в марте 2019 года перед своим вылетом с Сайпана, один из Марианских островов. На выданном школой компьютере была цифровая фотография несуществующей украинской компании, которая производила детскую порнографию. Украинская компания работала под видом студии художественных моделей, но была закрыта примерно два десятилетия назад за эксплуатацию детей.

Вскоре после того, как местные и федеральные правоохранительные органы начали расследование в отношении Фрама по этому обвинению, он бежал в Малайзию, где нелегально прожил четыре года. Находясь в Малайзии, Фрам нарушил закон, призванный наказывать граждан США за совершение сексуализированных преступлений во время их путешествий или проживания за границей. В феврале 2024 года он использовал свой мобильный телефон, чтобы тайно записать одиннадцатилетнего ребенка после того, как тот вышел из душа. Друзья жертвы связались с властями США, и при содействии полиции Малайзии Фрам был задержан, а затем ФБР сопроводило его обратно на Сайпан.

В итоге, 8 июня 2024 года он был арестован федеральными властями на территории США.