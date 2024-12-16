Внезапно внимание общественности переключились с избранного президента Дональда Трампа на подозреваемого в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона – Луиджи Манджоне. Ему предъявлены обвинения по пяти пунктам, в том числе в убийстве, сам он не признает себя виновным и заявляет, что будет настаивать на экстрадиции.

26-летний Манджоне – итальянец американского происхождения, выходец из богатой семьи, он совершил преступление потому, что, по его мнению, глава UnitedHealthcare наживается на чужих страданиях. Перед нападением он прочитал манифест, который написал террорист Унабомбер.

Обвиняемый в убийстве президента страховой компании учился в престижной школе Gilman School, окончил ее в 2016-м. В 2020 году он одновременно получил степени бакалавра и магистра компьютерных и информационных наук в Пенсильванском университете.

Манджоне был арестован 9 декабря (через несколько дней после убийства, совершенного 4 декабря) в McDonald’s в Пенсильвании по наводке сотрудника заведения. При нем был пистолет, вероятно, напечатанный на 3D-принтере, несколько удостоверений личности, более чем двухсотстраничный манифест и блокнот, в котором был описан план убийства – в нём он выражал презрение к корпоративной Америке и разочарование системой здравоохранения в США: “Эти паразиты сами напросились на это. Я приношу извинения, но это было необходимо сделать. Мы являемся самой дорогой системой здравоохранения в мире, однако средняя продолжительность жизни американца находится на 42-ом месте в мире”.

12 декабря состоялось первое судебное заседание по делу Луиджи, перед которым он успел выкрикнуть: “Это совершенно не укладывается в голове и является оскорблением интеллекта американского народа.”

Однако в соцсетях у Манджоне появились тысячи поклонников: им восхищаются и просят помиловать его; как грибы растут группы фанатов Луиджи, люди поддерживают нового «Робина Гуда»; появился хештег #FreeLuigi.

На странице GiveSendGo был организован сбор в поддержку Манджоне, который, по состоянию на 16 декабря, привлек почти 130 тысяч долларов из желаемых 200 тысяч.

«Отказ в предоставлении медицинской страховки — это убийство, но за это преступление никого не судят», — написал один из пользователей сайта, назвав убийство Томпсона «оправданным».

Фандрайзинг также был организован и на GoFundMe, но удален, поскольку условия платформы запрещают сбор средств для юридической защиты обвиняемых в насильственных преступлениях.