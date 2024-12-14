Как восточноевропейским режиссерам попасть в Голливуд

На юге Калифорнии регулярно проходят различные кинофестивали, но лишь немногие из них посвящены восточноевропейским или славянским странам.

Одним из таких является South East European Film Festival in Los Angeles (SEEfest), который, как заявляют организаторы, знакомит и пропагандирует культурное разнообразие Юго-Восточной Европы, представленной Албанией, Арменией, Австрией, Азербайджаном, Беларусью, Боснией и Герцеговиной, Болгарией, Хорватией, Кипром, Грузией, Грецией, Венгрией, Косово, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией, Румынией, Сербией, Словакией, Словенией, Турцией и Украиной, посредством ежегодных презентаций фильмов из этого региона, а также круглогодичных показов и программ. SEEfest организует конференции и ретроспективы, служит культурным центром и ресурсом для ученых и кинематографистов, а также создает возможности для культурного обмена между Южной Калифорнией и Юго-Восточной Европой.

Фестиваль не только дает возможность новым именам быть услышанными на площадках Голливуда, но и способствует расширению мировоззрения зрителей и знакомству их с тем, что малоизвестно американскому обывателю.

Хотя главные события фестиваля завершились еще весной, а следующий SEEfest пройдет с 30 апреля по 7 мая в 2025 году, показ фильмов происходит постоянно в течение года в разных уголках Большого Лос-Анджелеса.

Заинтригованный, в четверг, 23 октября, я решил посетить один из таких показов в небольшом кинотеатре Laemmle Town Center города Энсино, чтобы познакомиться с командой SEEfest.

В этот вечер зрителям был представлен триллер румынского режиссера Тудора Джиургю под названием “Libertate” (Свобода). Фильм рассказывает о хаотичных днях революции декабря 1989 года, когда был свергнут коммунистический режим в Румынии. Трансильванский город Сибиу становится сценой насильственного нападения на полицейский участок, которое быстро перерастает в кровопролитное противостояние. В отчаянной попытке спастись капитан полиции Виорел попадает в плен к армии и оказывается в пустом бассейне вместе с сотнями других заключенных, обвиненных в терроризме.

Я приехал до начала фильма и смог застать нескольких членов коллектива SEEfest, которые постоянно присутствуют на кинопоказах. В небольшом зале собралось несколько десятков зрителей. С приветственной речью выступила основательница фестиваля Вера Миёйлич (Vera Mijojlić), она поблагодарила всех присутствующих, что пришли и заблаговременную регистрацию.

Когда начался показ киноленты, мне удалось ненадолго отвлечь ее от просмотра и задать ей несколько вопросов о таком знакомом кинособытии. Общаясь с Верой, сразу становиться понятно, что она буквально живет проектом, представляющий такой значимый регион Европы. Она отметила, что очень важно продолжать демонстрировать восточноевропейское кино на американской площадке.

По ее словам, кинофестиваль начал свою деятельность с 2006 года, когда была официально зарегистрирована некоммерческая организация. С мечтой вернуть кино на передний план Вера начала разрабатывать проект еще в 2001-2002 годах, когда она работала журналистом и культурным репортером. Осознав, что многие фильмы из юго-восточной Европы часто игнорировались на площадках Калифорнии, ей стало важно показать не только негативные аспекты, связанные с конфликтами в Европе, но и прекрасные культурные достижения региона. В этом году фестиваль отмечает свой двалцатый юбилей.

“Я хотела продемонстрировать разнообразие и красоту, которые несет искусство, – говорит она. – Важно говорить не только о войнах, но и о традициях, культуре и наследии, которые были до этого.”

На мой вопрос о том, почему российские авторы не представлены, Вера объяснила, что в рамках программы фестиваля трудно подобрать картины из такой большой страны, как Россия. Все работы должны быть созданы авторами именно из тех стран, которые указаны в списке, однако россияне, проживающие в восточно—европейских странах и снимающие о них, могут участвовать в проекте.

Миёйлич рассказала, как принять участие в конкурсе тем, кто хочет отправить свой фильм на фестиваль. Для заявок организаторы фестиваля используют платформу FilmFreeway, являющейся безопасным и удобным местом для показа фильмов. Подача предложений открыта с сентября до конца января.

Программный комитет фестиваля состоит из нескольких человек, которые участвуют в различных категориях, включая документальные и короткометражные фильмы. Комитет просматривает и показывает примерно 55-60 фильмов, и выбор осуществляется на основе демократического процесса, который поддерживают зрители.

В интервью Миёйлич отметила, что ей важно поддерживать украинские и беларуские кинокартины в рамках кинофестиваля SEEfest. Украинские фильмы принимают участие каждый год, и команда фестиваля активно поддерживает любые киноленты страны, страдающей от военной агрессии.

Вера подчеркнула, что одной из тем фестиваля в 2022 году стала солидарность с пострадавшими от конфликта. Она объясняет, что фестиваль предлагает украинским кинематографистам платформу для демонстрации их работ, что помогает им показывать, какие трудности они переживают, и донести их истории до широкой аудитории в Америке.

По словам Веры, основные требования к фильмам заключаются в том, чтобы они освещали жизни людей, историю и культурное наследие стран, которые они представляют. “Мы не вступаем в политическую дискуссию, но хотим показать культурное наследие и богатство каждой страны,” – добавляет она.

На фестивале также уделяется внимание темам, связанным с ЛГБТ-сообществом и социальной справедливостью. “Каждый год мы показываем фильмы, которые затрагивают вопросы, с которыми сталкиваются эти сообщества,” – говорит Вера.

Одним из ярких моментов фестиваля в 2024 году стал фильм “Хранители формулы”, который собрал полный зал в День открытия.

“Стражи формулы” — это драматический фильм 2023 года, режиссированный Драганом Белогрличем, который основан на романе Горана Милашиновича “Дело Винчи”. В центре сюжета лежит авария, произошедшая в 1958 году в Ядерном институте Винча, где группа югославских ученых получает смертельную дозу радиации.

В условиях Холодной войны ученые под руководством профессора Драгослава Поповича доставляются в Институт Кюри в Париже для лечения. Там команда врачей, возглавляемая профессором Жоржем Мате, осознает серьезность их состояния и предлагает рискованную трансплантацию костного мозга, что становится первым подобным вмешательством в истории медицины. Фильм поднимает важные вопросы о научной этике и человечности в критических ситуациях.

“Что же ждёт нас дальше?” — спрашиваю я основательницу SEEfest, Веру Миёйлич. Она отвечает, что фестиваль будет продолжать наращивать показ различных фильмов и что его открытие состоится 30 апреля. До этой даты жителей Южной Калифорнии ожидает множество интересных показов познавательного кино из стран Восточной Европы.

Следить за премьеркaми кинокартин можно на сайте seefilmla.org, а за обновлениями — в социальных сетях SEEfest. Ожидается, что этой зимой и вплоть до начала основного мероприятия весной 2025 года будет представлено много самых разных фильмов, что сделает предстоящий фестиваль особенно насыщенным и разнообразным.

Теперь совершенно ясно, чем я займусь в ближайшие месяцы. Если вы, как и я, являетесь истинным поклонником кинофестивалей и европейских фильмов, вам обязательно стоит присоединиться к SEEfest! Здесь не только знакомят каждого с новинками независимого кино, но и вдохновляют тех, кто давно не был в Европе или покинул родину, чтобы покорить Америку.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship