Тихоокеанский институт правосудия (PJI) из Калифорнии защищает школу Библии от обвинений со стороны практикующего колдуна.

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Заджи Заджрадхара попытался получить место в офисе Eucon International University – христианской школы, расположенной на острове Сайпан, являющемся территорией США. Получив отказ, Заджрадхара подал трудовую жалобу, и школа была вынуждена принять его на работу.

В первый же день Заджрадхара не пришел на рабочее место, а когда все же явился в офис, то отказался подписать общее для всех сотрудников соглашение по вопросам веры. Он заявил, что является священником хунгана — гаитянской разновидности колдовства вуду. Когда стало ясно, что вера и образ жизни Заджрадхары являются диаметрально противоположными устоям школы, администрация направила ему уведомление об увольнении, в котором подробно объяснила несовместимость колдовства с христианской верой. Eucon является отделением баптистской церкви под руководством доктора Христиана Веи. В том же здании находится принадлежащая церкви христианская средняя школа.

Заджрадхара через адвоката потребовал от Eucon выплатить ему жалованье за несколько лет после того, как он проработал там меньше недели. Школа отказалась подчиниться этим требованиям.

Тогда Заджрадхара получил разрешение на обращение в суд от Комиссии по равным трудовым правам США (EEOC) и подал иск в Федеральный окружной суд по Северным Марианским Островам. Жалоба была передана администрации школы в конце июля, а на этой неделе школа направила в суд ответ на нее.

Заджрадхара настолько известен на острове Сайпан своими исками о дискриминации — некоторые из которых были сразу же отвергнуты судом, а некоторые принесли ему тысячи долларов, — что правительство Северных Марианских Островов недавно приняло резолюцию, объявляющую его персоной нон грата. В резолюции отмечено, что он подал против местных компаний несколько десятков судебных исков, говорится в сообщении Тихоокеанского института правосудия.

«Данный судебный процесс показывает, что важные и полезные законы о дискриминации на рабочем месте могут использоваться для откровенных злоупотреблений. Мы намерены упорно защищать эту христианскую школу столько времени, сколько понадобится для того, чтобы правосудие восторжествовало», – прокомментировал ситуацию президент PJI Брэд Дейкус.

«Ни одна христианская школа не должна быть обязанной принимать на работу колдуна вуду или откупаться от него. Как минимум, Первая поправка означает, что религиозное учреждение должно иметь право выбирать тех, кто разделяет его миссию и веру», – отметил занимающейся делом юрист Мэтт МакРейнольдс.