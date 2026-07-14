Калифорния и еще 11 штатов подали иск против слияния Paramount и Warner Bros. Discovery

Калифорния и еще 11 штатов США подали иск с целью заблокировать многомиллиардное слияние компаний Paramount и Warner Bros. Discovery, опасаясь снижения конкуренции на медиарынке.

Сделка стоимостью около $110 млрд может привести к объединению двух крупнейших игроков Голливуда и созданию одной из самых влиятельных медиа-компаний в мире. Однако власти штатов утверждают, что такое объединение может ограничить конкуренцию, повлиять на цены для потребителей и уменьшить возможности для создателей контента.

К иску также присоединилась Гильдия сценаристов Америки (Writers Guild of America, WGA), которая заявила, что сделка может привести к сокращению рабочих возможностей для сценаристов и снижению их доходов.

Сторонники слияния считают, что объединение поможет компаниям эффективнее конкурировать в условиях растущего давления со стороны крупных стриминговых платформ.

Судебное разбирательство станет очередным крупным антимонопольным делом в американской медиаиндустрии, где власти в последние годы усилили контроль за крупнейшими сделками.