Мощный шторм, вызванный «атмосферной рекой», обрушился на Калифорнию на этой неделе, принеся проливные дожди и обильные снегопады.

В горных районах Сьерра-Невады выпало до 38 сантиметров снега, что позволило горнолыжным курортам на озере Тахо открыть свои двери гораздо раньше запланированного срока.

А в Северной Калифорнии, которая приняла основной удар стихии, произошли оползни и наводнения, повредившие дома и автомобили. Один человек пострадал в результате падения дерева на дом. В городе Санта-Роза, в которой был самый дождливый день с 1998 года, затопило сотни автомобилей, а в аэропорту Сан-Франциско были задержаны более 550 рейсов.

Десятки тысяч жителей Калифорнии столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии, а нанесенный ущерб все еще оценивается.

На следующей неделе “атмосферная река”, как предполагают синоптики, достигнет Лос-Анджелеса и Сан-Диего.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship