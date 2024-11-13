В результате выборов, прошедших неделю назад, Республиканская партия фактически завладела большинством мест в Конгрессе США. В Палату представителей попал представитель от Северной Каролины, Марк Харрис, являющийся старшим пастором баптистской церкви Троицы в Мурсвилле.

Для него церковная и светская власть нераздельны (концепция разделения церкви и государства закреплена в Первой поправке к Конституции США, как и право людей исповедовать любую религию по своему выбору или вообще не поклоняться никакому богу), сам он приглашал к себе в церковь сенатора Теда Круза, бывшего сенатора Рика Санторума, бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби и вице-губернатора Марка Робинсона.

Марк Харрис неоднократно критиковал женщин и представителей ЛГБТК+ сообщества. В частности, он считает, что геи не рождаются таковыми, а это их выбор. Он согласился с высказыванием вице-губернатора Марка Робинсона о том, что люди, поддерживающие ЛГБТК, “плюют прямо в лицо Богу”. А во время одного христианского собрания он заявил, что США переживают “моральный упадок”, что в старые добрые времена геев сажали в тюрьму, но теперь “мы этого не делаем!”: “Мы наблюдали за одним поколением, когда гомосексуальность был криминализирован, а теперь мы видим криминализацию христианства.”

Здесь стоит подчеркнуть, что в США христианство никогда не было криминализировано.

Харрис возглавлял сторонников Первой поправки Северной Каролины, которая запретила однополые браки в штате в 2012 году, однако поправка была признана неконституционной федеральным судом в 2014 году. После решения Верховного суда Харрис сказал, что “одним из самых сокрушительных ударов по американскому образу жизни стал распад семейной ячейки. Брак состоит из одного мужчины и одной женщины. Верховный суд в решении 5–4 постановил иначе”.

С точки зрения пастора-сенатора, единственная роль, которую должна играть женщина, — это быть “помощницей” своему мужу. В 2013 году во время проповеди он критиковал женщин, выбравших карьеру, поскольку у них другое библейское “основное призвание”.

Кроме этого, Харрис хочет лишить государственные школы денег, чтобы поддержать ваучеры для частных христианских школ.

Говоря о других религиях, в 2014 году Харрис заявил, что ислам захватывает мир, включая Соединенные Штаты, а еще раньше, в 2011 году он сказал в проповеди в Первой баптистской церкви в Шарлотте, что между евреями и мусульманами никогда не будет мира, если они не обратятся в христианство.

В 2018 году Харрис оказался в центре скандала с заочным голосованием по почте в Северной Каролине, приведшего к пересмотру результатов выборов, однако ему не были предъявлены обвинения.