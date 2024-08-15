Российский оппозиционер, освобожденный из тюрьмы в результате исторического обмена пленными между США и Россией, посетил в четверг Белый дом по приглашению президента Байдена, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В четверг вечером президент Джо Байден принял Владимира Кара-Мурзу и его семью в Белом доме, чтобы поприветствовать российского оппозиционера, вернувшегося в Соединенные Штаты. Об этом говорится в сообщении Белого дома.



Кара-Мурза был освобожден две недели назад в рамках соглашения, достигнутого президентом Джо Байденом и лидерами других западных держав с Москвой, которое позволило вернуть домой нескольких американцев и граждан Германии, незаконно задержанных в России, а также обеспечило освобождение российских граждан, являвшихся политическими заключенными в своей собственной стране.



Владимир Кара-Мурза был заключен в тюрьму в России за то, что выступал против жестокой войны, развязанной российскими властями против Украины.



Накануне обладатель американской грин-карты, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза в интервью Washington Post выразил мнение, что после падения путинского режима российскому народу предстоит большая работа над ошибками.



По его словам, важнейшей задачей станет исцеление и просвещение российского общества в отношении произошедших событий, а также необходимость в общественной ответственности за произошедшее.



За свои статьи о демократическом будущем России, которые Кара-Мурза, находясь в тюрьме, написал для Washington Post, в мае этого года политик получил Пулитцеровскую премию.