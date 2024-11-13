Авторитарный демагог и друг Путина возвращается в Белый Дом. Верховный суд предоставил ему абсолютный функциональный иммунитет. Он планирует организовать чистку рядов во всех структурах исполнительной власти и назначить везде лоялистов.

Палата ещё считает голоса, но вероятно, что тоже будет под его контролем. И Сенат тоже перешёл в руки к республиканцам. В этом раскладе, кто реально сможет противостоять диктатуре? Сегодня появилась небольшая (на безрыбье) надежда.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл одновременно помогал и сотрудничал с Трампом, но при этом понимал, с кем он имеет дело. В каких-то ситуациях он оставался независим. Это было особенно заметно после штурма Капитолия и в вопросе поддержки Украины.

Но Макконнеллу уже исполнилось 82 года. И он заранее объявил, что собирается отказаться от своей руководящей должности в Сенате. И встал вопрос, кто станет его преемником: лоялист Трампа или кто-то ближе к Макконнеллу. Потому что в аналогичной ситуации в нижней палате после нескольких недель драмы победил Майк «трампанутый» Джонсон.

Трамп, Маск, Хеннети и другие трамписты поддержали сенатора Рика Скотта (Флорида), который пролетел на первом кругу голосования (мелочь, а приятно). В финал вышли два соратника Макконнелла: Джон Корнин и Джон Тун (Южная Дакота). На финальном голосовании Тун победил 29–24.

Я не хочу описывать это событие в розовых очках. Тун тут же заявил, что «эта республиканская команда едина вокруг повестки президента Трампа, и наша работа начинается сегодня». Но это лучшее, на что мы могли рассчитывать.

В вопросе Украины Тун, безусловно, антипутинский ястреб, которому придётся балансировать между американскими интересами и желаниями Трампа угодить Путину. Если от него будет зависеть следующий украинский законопроект, он его на голосование выставит (и наберёт голоса). Проблема в том, что такой законопроект может не понадобиться.

Дмитрий Абрамсон