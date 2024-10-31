В настоящее время сумма штрафа составляет $20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Российский суд оштрафовал Google на два ундециллиона рублей – за двойкой следуют 36 нулей – за ограничение доступа российских государственных СМИ к YouTube.



В долларах эта сумма должна составить $20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000.



Несмотря на то, что Google является одной из самых богатых компаний в мире, эта сумма значительно превышает 2 триллиона долларов, в которые оценивается компания. Фактически это намного больше, чем общемировой ВВП, который, по оценкам Международного валютного фонда, составляет 110 триллионов долларов.



Штраф достиг такого гигантского размера, потому что, как отмечает российское информагентство ТАСС, он постоянно растет.



ТАСС приводит слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что он не в состоянии произнести это число. Песков призвал руководство Google снять блокировку с российских телеканалов, транслируемых на YouTube.



В марте 2022 года Google перестал показывать рекламу пользователям в России и приостановил монетизацию контента, который, по его мнению, эксплуатирует, отрицает или оправдывает войну России в Украине.



С тех пор компания заблокировала более 1 000 каналов YouTube, включая государственные новости, и более 5,5 миллиона видео.