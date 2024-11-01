В Орегоне и Вашингтоне совершена серия поджогов урн для голосования

В результате поджогов урн для голосования в Орегоне и Вашингтоне повреждены сотни бюллетеней.

Полиция разыскивает “лысеющего (или с очень короткими волосами) белого мужчину в возрасте от 30 до 40 лет”, который, как предполагается, причастен к трем поджогам урн для голосования в штатах Орегон и Вашингтон. Правоохранители полагают, что он может продолжить свои нападения.

Система пожаротушения ящиков не сработала должным образом, поэтому в результате поджогов были повреждены 488 бюллетеней: 345 избирателей уже запросили новые для повторного голосования. Сотрудники избирательной комиссии округа Кларк отправят еще 143 бюллетеня для замены; 6 бюллетеней не сбыли идентифицированы из-за повреждений, другие бюллетени, как предполагается, полностью сгорели дотла и не поддаются идентификации.

По заявлениям полиции, личность подозреваемого не установлена, на видеозаписи видно, что мужчина управлял черным или темным Volvo S-60 2001–2004 годов выпуска, на котором не было переднего номерного знака, но был задний номерной знак с неизвестными буквами или цифрами.

Также полиция полагает, что подозреваемый является опытным слесарем и имеет богатый опыт в изготовлении и сварке металлов – об этом свидетельствует то, как были изготовлены зажигательные устройства и как они были прикреплены к металлическим избирательным урнам.

Associated Press цитирует сотрудника правоохранительных органов, который дал комментарии на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен обсуждать текущее расследование, зажигательные устройства были помечены сообщением “Free Gaza” и “Free Palestine”. Власти расследуют, действительно ли подозреваемый придерживался пропалестинских взглядов или попытаться создать путаницу.

Несмотря на участившиеся перед днем голосования провокации, власти призывают голосовать всех граждан, имеющих на это право. Статус своих бюллетеней можно проверять на сайте госсекретаря штата. Если отправленный/опущенный в урну бюллетень не помечен как «получен», избиратели могут распечатать новый бюллетень или посетить свой местный избирательный отдел для замены.

Ранее офис директора национальной разведки, ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры выпустили в пятницу совместное заявление, в котором приписали российским субъектам создание сфабрикованного видео об уничтожении избирательных бюллетеней в Пенсильвании.