Некоммерческий отдел новостей, который исследует злоупотребления властью, Propublica и Frontline провели совместный анализ активности экстремистских каналов созданного в России мессенджера Телеграм после ареста французскими властями миллиардера Павла Дурова, которые пытаются привлечь его к ответственности за незаконную деятельность на его платформе, включая организованную торговлю наркотиками, детскую порнографию и мошенничество, осуществляемую через мессенджер.

И хотя Дуров не согласен с обвинениями, он признал, что преступники злоупотребляли платформой и пообещал улучшить ситуацию. Он также заявил, что по запросу правоохранительных органов Telegram будет делиться IP-адресами и номерами телефонов пользователей, которые нарушают правила платформы.

Из-за этого различные экстремистские сообщества призвали своих членов покинуть мессенджер; в первое время поднялась паника.

Однако анализ Propublica и Frontline показывает, что, несмотря на волну ранней паники, пользователи не покидали платформу, и даже наоборот – произошел всплеск деятельности на связанных с группой Terrorgram Collective каналов и чатов, поскольку союзники группы пытались сплотить поддержку для своих товарищей, находящихся под стражей, выступили против действий правительства и стремились вытеснить пользователей, которых они считали федеральными агентами.

Два предполагаемых лидера Terrorgram Collective, Даллас Хамбер и Мэттью Эллисон арестованы по 15 пунктах обвинения в подстрекательстве к преступлениям на почве ненависти, подстрекательстве к убийству федеральных чиновников и сговоре с целью оказания материальной поддержки террористам. Хаммер предал перед судом 13 сентября, виновным себя не признал. В обвинении содержится множество уголовных преступлений, включая призыв к убийству правительственных чиновников и свержению государственного строя в США в Телеграмме.

Terrorgram Collective распределял книги, аудиозаписи, видео, плакаты и календари, отмечающие массовые убийства, совершенные сторонников превосходства белой расы. Анализ приходит к выводу, что группа явно стремится вдохновлять аналогичные атаки, предлагая потенциальные советы и инструменты для осуществления громких актов насилия.

Одна группа, тесно связанная с Terrorgram Collective, предупредила единомышленников, что федеральные агенты могут скрываться.

И хотя Terrorgram Collective сильно ослаблен серией арестов в США, Европе и Канаде за последние два года, преступники “учатся, адаптируются, меняются”, приводятся слова агента ФБР Дон Робинсон, что “заставляет правоохранительные органы и разведывательные службы играть в бесконечную игру “Ударь крота”, чтобы определить, откуда может исходить следующая угроза”.