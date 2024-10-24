Калифорнийские правоохранительные органы продолжают боротся с преступностью, сосредоточив свои усилия на таких городах, как Окленд. С февраля 2024 года с целью усиления правопорядка сотрудники Калифорнийского шоссейного патруля (CHP) провели несколько операций, в ходе которых было возвращено 2213 украденных автомобилей в Окленде; произведено 1125 арестов и изъято 110 единиц незаконного оружия.

Эти меры стали частью усилий губернатора Гэвина Ньюсома по улучшению общественной безопасности в округе Аламида и в Ист-Бэй, включая борьбу с организованной кражей в рознице и незаконными слетами автомобилей.

В минувшие выходные CHP провела рейды против незаконных мероприятий, в результате чего 22 человек было арестовано и 36 автомобилей изято. С начала операции в феврале этого года увеличилось число задержаний – на 57%, возвращенных украденных автомобилей – на 44% и количество изъятого огнестрельного оружия по сравнению с предыдущими тремя месяцами – на 188%.

Согласно последним проверенным данным Департамента юстиции Калифорнии, в отличие от большинства сообществ Калифорнии, преступность значительно выросла в округе Аламида в прошлом году: в 2023 году были самые высокие показатели убийств, насильственных преступлений и имущественных преступлений среди 10 крупнейших округов Калифорнии.

После объявления в июле губернатора Ньюсома, что штат наращивает усилия по борьбе с преступностью в Ист-Бэй, увеличивая количество сотрудников CHP их смен в Окленде, чтобы помочь местным агентствам бороться с организованной преступностью, сайдшоу, угонами автомобилей и другой преступной деятельностью, CHP произвела 524 ареста и конфисковала 920 угнанных транспортных средств, а также изъяла с улиц 52 единицы огнестрельного оружия.

В рамках этой работы Калифорния установила сеть камер на автомагистралях штата.

Администрация штата заверяет, что усиление мер безопасности и борьба с преступностью в Окленде будут продолжаться.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship